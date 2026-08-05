Datos Clave La respuesta de Fuentes: “Nunca conversé con él, la prioridad era otra”, dijo sobre Riquelme. La denuncia de Riquelme: Aseguró que le avisaron por WhatsApp que se desistió de su fichaje. El refuerzo elegido: Ángelo Araos está cerca de firmar por Unión Española.

Una nueva polémica sacude a Unión Española en pleno mercado de fichajes, luego de que el delantero chileno Enzo Riquelme denunciara que había alcanzado un acuerdo para convertirse en refuerzo del cuadro hispano, pero que a última hora fue descartado por el club debido a la llegada de Ángelo Araos. Ante la controversia, el técnico Ronald Fuentes se refirió al caso en conferencia de prensa y afirmó que nunca tuvo conversaciones con el atacante de 22 años, que se consagró campeón con Coquimbo Unido en la temporada 2025.

“Es un tema que no me incumbe tocar. Era un jugador que estábamos siguiendo y ya no es tema. La prioridad era Ángelo, tuvimos la opción de traerlo y estamos contentos con eso”, respondió el DT. Consultado sobre si había alcanzado a comunicarse con Riquelme, el entrenador fue categórico: “No conversé con él en ningún momento. Ojalá que a Enzo también le vaya muy bien y le deseo mucho éxito donde pueda ir”.

La versión de Enzo Riquelme sobre su fichaje frustrado

El extremo, formado en Colo Colo y con pasos por San Marcos de Arica y Coquimbo Unido, llevaba seis meses sin club tras rescindir contrato con los albos por un problema cardíaco, subsistiendo con clubes de barrio y manejando Uber. Según relató, fue la propia gerencia de Unión Española la que lo contactó tras conmoverse con su historia de esfuerzo, para luego avisarle por WhatsApp que la propuesta se había desistido.

“Lo encuentro lamentable jugar con la ilusión de un jugador, especialmente después de exponer mi intimidad en una entrevista por la cual ellos mismos me contactaron directamente para unirme a su club luego de leer mi relato”, escribió el jugador en redes sociales. “Por el momento sigo sin club y en intentos de seguir buscando mi camino una vez más”, cerró.

El texto a redes sociales que subió Enzo Riquelme / ©Instagram

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