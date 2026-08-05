Datos Clave El nuevo arquero: Juan Pablo Zozaya, argentino de 24 años, llega a préstamo desde Estudiantes. Sus títulos: Copa Argentina 2023 y Copa de la Liga 2024 con Estudiantes de La Plata. Su apellido: Es familiar de Alberto Zozaya, histórico goleador de Estudiantes.

Copa Argentina, Copa de la Liga y ahora la Primera B chilena. El nuevo arquero de Magallanes tiene un palmarés que no suele verse en un fichaje de la segunda categoría del fútbol chileno. Se trata de Juan Pablo Zozaya, guardameta argentino de 24 años y 1,87 metros, que llega en condición de préstamo desde Estudiantes de La Plata, club que además lo formó desde las divisiones inferiores.

Antes de arribar al fútbol chileno, Zozaya defendió a Almagro, club en el que disputó su última temporada, donde solo jugó dos partidos y 91 minutos. A través de sus redes sociales, Magallanes confirmó la operación: “El arquero argentino de 24 años llega a préstamo desde Estudiantes de La Plata, tras su último paso por Almagro, para defender el arco albiceleste”. Será la primera experiencia de su carrera fuera de Argentina.

El gran momento de Zozaya en Estudiantes de La Plata

Su punto más alto llegó en 2024. Tras el retiro de Mariano Andújar, el arquero se hizo cargo del arco titulardel cuadro platense en el arranque de esa temporada, debutando con una destacada actuación que incluyó una doble tapada. Ese año también compartió pretemporada con nombres como Fernando Muslera, lo que refleja el nivel de competencia interna que enfrentó en el club.

Los dos títulos que ganó Zozaya antes de llegar a Chile

Durante 2023 formó parte del plantel que conquistó la Copa Argentina, mientras que en la temporada siguiente celebró el título de la Copa de la Liga 2024, ambos con la camiseta de Estudiantes. Tras experiencias más recientes en Arsenal de Sarandí y Central Córdoba sin lograr continuidad, el arquero buscará ahora en Magallanes el rodaje que no consiguió en sus últimos préstamos en la Primera Nacional.

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