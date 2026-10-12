Cobreloa dejó escapar tres puntos vitales este domingo luego de caer por 2-1 ante Deportes Copiapó en su visita al Luis Valenzuela Hermosilla. Los loínos pusieron en riesgo el liderato del ascenso, que puede quedar en manos de San Luis de Quillota si es que este lunes los de Humberto Suazo derrotan a Puerto Montt como visitantes.

El DT del cuadro Minero, Mario Salas mostró su preocupación luego de la caída, especialmente por la forma en que su equipo se paró en la cancha. “Nosotros no veníamos a buscar un partido equilibrado, veníamos a buscar un partido en el que fuésemos protagonistas, un equipo de acción, hoy fuimos un equipo reactivo”, indicó el “Comandante”.

La molestia de Mario Salas tras la derrota de Cobreloa

El exentrenador de Colo Colo y Universidad Católica también reconoció que los suyos fallaron en momentos claves. “En los mejores momentos de Copiapó, el equipo logra plasmarlo en el resultado, nuestros mejores momentos, que fueron los primeros minutos del primer tiempo, a mi entender, no somos capaces de hacer un gol o poder plasmar ese dominio que teníamos”, analizó.

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Forma reciente
10 partidos Liga
General
PGGEPGPGEE
4G · 3E · 3P
Local
GGPEGGGGGG
8G · 1E · 1P
Visitante
PGEPGEEEEP
2G · 5E · 3P

Salas comentó, además, que su escuadra puso en riesgo el ascenso directo con la derrota. “Ganando San Luis nos pasa, evidentemente este resultado pone en riesgo el ascenso, pero todavía quedan fechas, esperemos que todo salga a favor nuestro“, dijo.

Mirando lo positivo que dejó el duelo, comentó que “se nos presentan muchas posibilidades de mejorar, tenemos que hacerlo pronto. El próximo sábado ya estamos jugando con Recoleta allá en Calama, esperar que esos tres puntos se queden en casa”.

La ruta final de Cobreloa en la lucha por el ascenso

Cobreloa esperará atentamente el resultado de San Luis vs Deportes Puerto Montt este lunes a las 12:30 horas para saber si es que se mantiene o no en el primer lugar de la Primera B.

De los próximos tres partidos que le restan a los loínos, dos serán en condición de local, mientras que el restante será ante Rangers en Talca. Loa duelos de los de Mario Salas son los siguientes:

  • Fecha 28: Sábado 17 de octubre. 15:00 horas. Cobreloa vs Deportes Recoleta. Estadio Zorros del Desierto.
  • Fecha 29. Sábado 24 de octubre. 17:30 horas. Rangers vs Cobreloa. Estadio Bicentenario Iván Azócar
  • Fecha 30. 01 de noviembre. 16:00 horas. Cobreloa vs Deportes Puerto Montt. Estadio Zorros del Desierto.
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1
Logo Cobreloa Cobreloa
27 13 9 5 45 29 +16 48 EGEPG
2
Logo San Luis San Luis
26 13 8 5 41 29 +12 47 EGPGP
3
Logo Magallanes Magallanes
27 13 7 7 44 39 +5 46 EGEPG
4
Logo Antofagasta Antofagasta
27 12 8 7 47 26 +21 44 EGEGG
5
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
27 12 8 7 42 30 +12 44 EGGGP
6
Logo Recoleta Recoleta
27 11 8 8 39 36 +3 41 GPGEP
7
Logo Copiapó Copiapó
27 11 7 9 42 40 +2 40 GEPPP
8
Logo San Marcos San Marcos
27 10 9 8 33 27 +6 39 EGGGG
9
Logo Unión Española Unión Española
26 10 6 10 32 34 -2 36 GPEEG
10
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
27 9 8 10 42 37 +5 35 EGEPG
11
Logo Puerto Montt Puerto Montt
26 10 4 12 26 34 -8 34 PPEGP
12
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
26 7 10 9 35 30 +5 31 PPEPG
13
Logo Curicó Unido Curicó Unido
27 7 9 11 24 40 -16 30 PEEEG
14
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
27 4 10 13 28 42 -14 22 GPEPP
15
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
26 5 7 14 16 44 -28 22 EPEGP
16
Logo Rangers Rangers
26 4 6 16 23 42 -19 18 PPPEP
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Cobreloa Cobreloa
13 10 2 1 30 9 +21 32
2
Logo San Luis San Luis
14 9 4 1 29 14 +15 31
3
Logo Antofagasta Antofagasta
14 8 4 2 26 9 +17 28
4
Logo Copiapó Copiapó
14 8 3 3 24 17 +7 27
5
Logo Magallanes Magallanes
13 7 3 3 24 19 +5 24
6
Logo Unión Española Unión Española
13 7 3 3 19 14 +5 24
7
Logo Recoleta Recoleta
14 7 3 4 21 20 +1 24
8
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
13 6 5 2 25 17 +8 23
9
Logo San Marcos San Marcos
13 6 4 3 16 9 +7 22
10
Logo Puerto Montt Puerto Montt
13 7 1 5 17 15 +2 22
11
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
14 5 4 5 25 20 +5 19
12
Logo Curicó Unido Curicó Unido
13 5 4 4 14 14 0 19
13
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
13 4 6 3 17 9 +8 18
14
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
13 3 5 5 8 12 -4 14
15
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
13 1 7 5 15 21 -6 10
16
Logo Rangers Rangers
13 1 4 8 10 20 -10 7
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Magallanes Magallanes
14 6 4 4 20 20 0 22
2
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
14 6 3 5 17 13 +4 21
3
Logo Recoleta Recoleta
13 4 5 4 18 16 +2 17
4
Logo San Marcos San Marcos
14 4 5 5 17 18 -1 17
5
Logo Antofagasta Antofagasta
13 4 4 5 21 17 +4 16
6
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
13 4 4 5 17 17 0 16
7
Logo San Luis San Luis
12 4 4 4 12 15 -3 16
8
Logo Cobreloa Cobreloa
14 3 7 4 15 20 -5 16
9
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
13 3 4 6 18 21 -3 13
10
Logo Copiapó Copiapó
13 3 4 6 18 23 -5 13
11
Logo Unión Española Unión Española
13 3 3 7 13 20 -7 12
12
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
14 3 3 8 13 21 -8 12
13
Logo Puerto Montt Puerto Montt
13 3 3 7 9 19 -10 12
14
Logo Rangers Rangers
13 3 2 8 13 22 -9 11
15
Logo Curicó Unido Curicó Unido
14 2 5 7 10 26 -16 11
16
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
13 2 2 9 8 32 -24 8
16 equipos