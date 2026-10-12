Datos Clave Derrota: Cobreloa cayó 2-1 ante Deportes Copiapó. Molestia: Mario Salas criticó la falta de gol de su equipo. Recta final: A los loínos les quedan tres partidos por jugar.

Cobreloa dejó escapar tres puntos vitales este domingo luego de caer por 2-1 ante Deportes Copiapó en su visita al Luis Valenzuela Hermosilla. Los loínos pusieron en riesgo el liderato del ascenso, que puede quedar en manos de San Luis de Quillota si es que este lunes los de Humberto Suazo derrotan a Puerto Montt como visitantes.

El DT del cuadro Minero, Mario Salas mostró su preocupación luego de la caída, especialmente por la forma en que su equipo se paró en la cancha. “Nosotros no veníamos a buscar un partido equilibrado, veníamos a buscar un partido en el que fuésemos protagonistas, un equipo de acción, hoy fuimos un equipo reactivo”, indicó el “Comandante”.

La molestia de Mario Salas tras la derrota de Cobreloa

El exentrenador de Colo Colo y Universidad Católica también reconoció que los suyos fallaron en momentos claves. “En los mejores momentos de Copiapó, el equipo logra plasmarlo en el resultado, nuestros mejores momentos, que fueron los primeros minutos del primer tiempo, a mi entender, no somos capaces de hacer un gol o poder plasmar ese dominio que teníamos”, analizó.

Cobreloa

Forma reciente 10 partidos Liga General P G G E P G P G E E 4G · 3E · 3P Local G G P E G G G G G G 8G · 1E · 1P Visitante P G E P G E E E E P 2G · 5E · 3P

Salas comentó, además, que su escuadra puso en riesgo el ascenso directo con la derrota. “Ganando San Luis nos pasa, evidentemente este resultado pone en riesgo el ascenso, pero todavía quedan fechas, esperemos que todo salga a favor nuestro“, dijo.

Mirando lo positivo que dejó el duelo, comentó que “se nos presentan muchas posibilidades de mejorar, tenemos que hacerlo pronto. El próximo sábado ya estamos jugando con Recoleta allá en Calama, esperar que esos tres puntos se queden en casa”.

La ruta final de Cobreloa en la lucha por el ascenso

Cobreloa esperará atentamente el resultado de San Luis vs Deportes Puerto Montt este lunes a las 12:30 horas para saber si es que se mantiene o no en el primer lugar de la Primera B.

De los próximos tres partidos que le restan a los loínos, dos serán en condición de local, mientras que el restante será ante Rangers en Talca. Loa duelos de los de Mario Salas son los siguientes:

Fecha 28: Sábado 17 de octubre. 15:00 horas. Cobreloa vs Deportes Recoleta. Estadio Zorros del Desierto.

Estadio Zorros del Desierto. Fecha 29. Sábado 24 de octubre. 17:30 horas. Rangers vs Cobreloa. Estadio Bicentenario Iván Azócar

Estadio Bicentenario Iván Azócar Fecha 30. 01 de noviembre. 16:00 horas. Cobreloa vs Deportes Puerto Montt. Estadio Zorros del Desierto.