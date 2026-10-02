Deportes Recoleta recibe a Santiago Wanderers este sábado 3 de octubre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura por un duelo válido por la fecha 16 la Primera B 2026. El compromiso se podrá ver en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Los Textileros buscan consolidarse en puestos de liguilla, mientras que los Caturros quieren dar vuelta la página tras su último partido para recuperar la cima del Ascenso.

¿Quién transmite Recoleta vs Santiago Wanderers por la Primera B 2026?

El encuentro entre Deportes Recoleta y Santiago Wanderers será transmitido a través de TNT Sports Premium y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Recoleta vs Santiago Wanderers por la Primera B 2026?

Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers juegan este sábado 3 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Fecha: Sábado 3 de octubre

Hora: 15:00 horas

Estadio: Santa Laura

¿Quién es el árbitro de Recoleta vs Santiago Wanderers?

Juan Lara será el árbitro de Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers.

Árbitro: Juan Lara

1er asistente: Alan Sandoval

2do asistente: Sebastián Castro

4to árbitro: Benjamín Saravia

VAR: Diego Flores

AVAR: Diego Gamboa

¿Cómo llegan Recoleta y Santiago Wanderers?

Deportes Recoleta llega a este duelo con dos empates y dos triunfos en sus últimos cuatro compromisos en la Primera B. En la fecha anterior, los Textileros igualaron sin goles ante Deportes Santa Cruz, resultado que los dejó en el sexto lugar con 38 puntos.

Por su parte, Santiago Wanderers viene de sufrir una dolorosa caída en su visita a Cobreloa, con la cual perdió el liderato del Ascenso. Los Caturros se quedaron con 44 unidades, una menos que los loínos.

La última vez que ambos elencos se vieron las caras fue el pasado 21 de febrero cuando los metropolitanos se impusieron por 2-0 en Valparaíso.

Formaciones de Recoleta vs Santiago Wanderers

Formación de Recoleta

Álvaro Salazar; Daniel Viveros, Brayams Viveros, Francisco Alarcón, Ignacio Lara; Branco Provoste, Javier Espinoza; Gonzalo Álvarez, Carlos González; Germán Estigarribia, Pedro Sánchez. DT: Francisco Arrué.

Formación de Santiago Wanderers

Bayron Martínez; Axel Herrera, Christopher Valenzuela, Sergio Felipe, Pedro Navarro; Cristóbal Villarroel, Joaquín Silva, Ignacio Flores, Cristóbal Ponce, Alexander Dubó; y Vicente Vargas. DT: Francisco Palladino.