San Luis de Quillota y Unión Española serán los encargados de cerrar la fecha 14 de la Primera B 2026, la cual se disputa este fin de semana debido a su postergación. El choque entre Canarios e Hispanos, que se disputará este domingo 4 de octubre en el Estadio Municipal Lucio Fariña, es de los más atractivos de la temporada, ya que los dirigidos por Humberto Suazo pelean punto a punto por el ascenso directo, mientras que la escuadra de Ronald Fuentes están al límite de la clasificación a la liguilla de ascenso.

Actualmente San Luis de Quillota se encuentra en la tercera posición de la división de plata con 44 unidades, a solo un punto de Cobreloa que es el líder de la categoría, mientras que Unión Española es octavo con 36 puntos, y está ingresando como último clasificado a zona de liguilla.

¿Quién transmite San Luis vs Unión Española por la Primera B 2026?

El compromiso entre los Canarios e Hispanos contará tanto con transmisión mediante las señales televisivas de TNT Sports como por plataformas de streaming, que estará a cargo de HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs Unión Española por la Primera B 2026?

El cruce entre San Luis y Unión Española está programado para este domingo 4 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota.

Fecha: Domingo 4 de octubre

Hora: 17:30 horas

Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández, Quillota.

¿Quién es el árbitro de San Luis vs Unión Española?

Árbitro: Rodrigo Farías

1er asistente: Manuel Marín

2do asistente: Ariel Armijo

4to árbitro: Fabián Reyes

VAR: Piero Maza

AVAR: Emilio Bastías

¿Cómo llegan San Luis y Unión Española?

San Luis de Quillota llega en su mejor momento de la temporada para disputar la fecha pendiente de la división de plata, ya que acumula tres victorias al hilo y se posiciona en el podio del torneo, con chances claras de pelear por el ascenso directo. El último cotejo de los Canarios fue de visita ante Unión San Felipe, donde consiguió una importantísimo triunfo por la cuenta mínima.

Por su parte, Unión Española pasa por un complejo presente en la Primera B 2026, ya que no conoce de victorias hace cuatro jornadas. Su última vez presente en un terreno de juego fue el pasado 15 de septiembre en el Estadio Santa Laura, cuando igualó por la cuenta mínima ante Deportes Temuco.

La última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue el pasado 21 de febrero por la primera jornada de la división de plata, cuando Unión Española venció por 2-0 a San Luis en el Estadio Santa Laura.

Formaciones de San Luis vs Unión Española

Formación de San Luis

Formación de San Luis: Fernando Abarzúa; Guillermo Avello, Ignacio Meza, Luis Muñoz, Vicente Durán; Nicolás Muñoz, Joel Torres, Facundo Juárez; Martín Carreño, Fabián Pastenes y Sebastián Parada. DT: Humberto Suazo.

Formación de Unión Española

Formación de Unión Española: Julio Fierro; Kevin Contreras, José Aja, Sebastián Pereira, Gabriel Norambuena; Lucas Molina, Felipe Massri, William Machado; Benjamín Droguett, Patricio Rubio y Andrés Vilches. DT: Ronald Fuentes.