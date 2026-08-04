Datos Clave El fichaje: Fabián Cerda, arquero de 37 años, es el nuevo refuerzo de Rangers. La lesión que lo trajo: José Luis Gamonal sufrió una rotura del tendón de Aquiles. Su pasado en Curicó: Cerda jugó en el archirrival de Rangers antes de llegar a Talca.

Un solo arquero apto para jugar y un torneo en el que Rangers no se puede dar el lujo de arriesgar nada. Esa era la situación límite que enfrentaba el Fortín Rojinegro hasta este lunes, cuando la dirigencia resolvió su emergencia con un nombre que trae historia bajo el brazo: Fabián Cerda, arquero de 37 años que llega procedente de ocho meses sin equipo.

“Le damos la más cordial bienvenida a nuestro nuevo arquero, Fabián Cerda, quien se suma a la familia más grande de la región del Maule”, anunció Rangers en sus redes sociales. La urgencia tenía nombre y apellido: José Luis Gamonal, titular indiscutido del arco talquino, sufrió una rotura parcial del tendón de Aquiles ante Deportes Copiapó y quedó fuera por el resto de la temporada tras pasar por el quirófano. El técnico Ivo Basay había sido categórico días antes: “Tenemos que traer un arquero, no tenemos un arquero suplente. Estás arriesgando un tema muy fuerte”.

El portero no jugaba oficialmente desde el 7 de septiembre de 2025, cuando fue titular en la derrota por 2-0 ante Limache en semifinales de la Copa Chile con Deportes La Serena, su último club.

El paso de Fabián Cerda por el archirrival de Rangers

Formado en las divisiones inferiores de Universidad Católica, donde debutó en 2009 y fue campeón de Primera División al año siguiente, Cerda construyó una carrera extensa que incluyó pasos por Puerto Montt, Palestino, Antofagasta, Huachipato y, justamente, Curicó Unido, el clásico rival de Rangers en el Maule. La coincidencia se vuelve más llamativa considerando que los piducanos reciben precisamente a los Torteros por la fecha 19 del torneo.

El desafío que enfrenta Rangers en la Primera B

El equipo de Basay buscará salir del fondo de la tabla, donde aún no logra conseguir triunfos y suma apenas cinco puntos en 17 partidos disputados, quedando seriamente comprometido con la baja de categoría. La irrupción de Cerda llega en un momento clave, justo antes del clásico maulino que puede marcar el rumbo del segundo semestre para los piducanos en la Primera B.

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