Datos Clave El debut: El VAR arranca en la fecha 19, entre el 7 y 9 de agosto. El primer partido: Unión Española vs Deportes Antofagasta, viernes 7 a las 18:00 en Santa Laura. Los aplazamientos: La implementación se prometió para las fechas 16, 17 y 18 sin concretarse.

Después de meses de promesas y aplazamientos, el VAR finalmente llega a la Primera B. La tecnología de videoarbitraje debutará en la fecha 19 del torneo, en la ventana del 7 al 9 de agosto, según confirmó Primera B Chile. El primer partido en contar con la herramienta será el duelo entre Unión Española y Deportes Antofagasta, programado para el viernes 7 de agosto a las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.

El camino hasta esta implementación fue mucho más largo de lo prometido. El proyecto fue anunciado por el presidente de la ANFP, Pablo Milad, a fines de junio, con la promesa de que operaría desde el inicio de la segunda rueda. Luego se habló de la fecha 16, después de la 17, y finalmente de la 18, plazos que fueron cayendo uno tras otro por complicaciones logísticas y técnicas en la instalación de cámaras y equipos en los distintos recintos del país.

El reclamo de los clubes de la Primera B por los errores arbitrales

Los protagonistas de la Liga de Ascenso vienen exigiendo la implementación del VAR desde el inicio de la temporada, y el reclamo se intensificó en la reciente fecha 18. “Los errores arbitrales nos vienen perjudicando. Hay muchas cosas en contra de nosotros. Es complicado porque estamos contra 13 o 14”, lamentó Juan Ignacio Dobbletta, de Deportes Santa Cruz, tras la caída por 3-1 ante Santiago Wanderers. El reclamo cobra sentido con la tabla: el elenco comerciante tiene 12 puntos y está 15°, persiguiendo a Rangers, que sigue como colista con cinco unidades.

Cómo funcionará el VAR en la Primera B

El director de la comisión de arbitraje, Roberto Tobar explicó que la decisión se sustentó en la experiencia con un sistema de VAR centralizado que la ANFP ya venía utilizando en la máxima categoría. En cuanto a la preparación de los jueces, aseguró que el plantel arbitral intensificó los entrenamientos en doble jornada durante el último mes para llegar en forma al debut.

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