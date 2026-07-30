Datos Clave Nuevo plazo: Según reportó Primera B Chile, el sistema de videoarbitraje comenzaría a implementarse en la fecha 19 del campeonato. El partido histórico: De concretarse este nuevo calendario, el VAR debutará el 7 de agosto en el duelo entre Unión Española y Deportes Antofagasta en el Santa Laura. Molestia instalada: La división ha sido duramente cuestionada por errores arbitrales y las repetidas postergaciones aumentan la frustración de los clubes.

Lo que debía ser el gran salto de calidad de la Primera B durante este semestre se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para la ANFP. La implementación del VAR en la Liga de Ascenso, anunciada con bombos y platillos para el arranque de la segunda rueda, volvió a sufrir un duro portazo.

¿Por qué se retrasó la implementación del VAR?

La idea original de Quilín contemplaba el inicio del sistema tecnológico en la fecha 16. Sin embargo, las suspensiones por factores climáticos y, sobre todo, diversas complicaciones logísticas y técnicas para instalar las cámaras y aparatos en los distintos recintos del país, forzaron un aplazamiento que cada vez genera mayor inquietud entre los clubes de la categoría.

¿Cuándo debutará el VAR en la Primera B?

Tras semanas de incertidumbre y de disputarse la fecha 17 sin rastro del videoarbitraje, la división deberá seguir aguardando. Según reportó Primera B Chile, el estreno estaría contemplado para la jornada 19 de la fase regular.

Bajo esta planificación, los equipos de la división de plata jugarán la fecha 18 (este fin de semana) con las condiciones tradicionales. Recién en la ventana del 7 al 9 de agosto, los árbitros contarían con el soporte tecnológico, buscando poner fin a los cuestionamientos por cobros erróneos que han marcado el torneo.

¿Qué partido estrenaría el VAR en el Ascenso?

Si la ANFP y la Comisión de Árbitros logran cumplir este nuevo cronograma y superar los problemas logísticos, el estreno de la herramienta ya tiene sede y protagonistas definidos por el fixture.

De mantenerse esta planificación, el primer partido con VAR sería el que animarán Unión Española y Deportes Antofagasta. Dicho compromiso, válido por la fecha 19, está programado para el viernes 7 de agosto a las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.