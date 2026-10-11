Datos Clave La derrota: Santiago Wanderers cayó por 2-1 ante Curicó Unido y se alejó del título. La crisis: Los caturros sumaron su cuarto tropiezo consecutivo en la Primera B. La autocrítica: El capitán del Decano alzó la voz y se refirió al momento que atraviesa el club.

Santiago Wanderers no logra salir de su pesadilla futbolística. El ‘Decano’ sufrió una dolorosa remontada como local tras caer por 2-1 a manos de Curicó Unido, resultado que ratifica el complejo momento que atraviesa el elenco caturro en la recta final de la Primera B 2026.

Lo que parecía una campaña sólida hasta hace un par de semanas con el conjunto caturro encaramado en la cima del Ascenso como el principal candidato al título se transformó en una crisis: los del Puerto acumulan cuatro derrotas consecutivas y se desplomaron hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Tras el nuevo tropiezo, el capitán del equipo alzó la voz con una sentida autocrítica orientada a los hinchas.

La sincera reflexión de Leandro Navarro, capitán de Santiago Wanderers

Tras el pitazo final frente a la escuadra albirroja, el volante argentino y capitán caturro, Leandro Navarro, dialogó con Golazo Radio y se sinceró en medio de la desazón que reina en el camarín wanderino.

“Me da mucha vergüenza. Tengo mucha frustración, no tengo palabras para pedirle disculpas a la gente”, lanzó con amargura el mediocampista de 34 años.

“La única forma para que la gente vuelva a creer en nosotros y que nos apoye es ganando el viernes y ganando los tres partidos que nos quedan”, enfatizó el referente.

El calendario de Santiago Wanderers para enmendar el rumbo en la Primera B

El traspié frente a Curicó pegó con fuerza en Valparaíso, no solo por la racha negativa, sino también por el impacto directo en el escenario de la clasificación. El triunfo previo de Magallanes sobre Deportes Recoleta le permitió a la ‘Academia’ sobrepasar al ‘Decano’ en la tabla.

El panorama podría empeorar aún más con el correr de la fecha, considerando que Deportes Antofagasta amenaza con darle caza, mientras que en la parte alta de la tabla Cobreloa y San Luis de Quillota podrían aumentar su distancia.

En la Quinta Región entienden que no existe margen para más tropiezos y que deben enmendar el rumbo lo antes posible de cara a la Liguilla de Ascenso. Para ello, el Decano tiene por delante tres desafíos clave, los cuales arrancarán este viernes recibiendo a Rangers de Talca, para luego visitar a Unión Española y cerrar todo en casa ante Deportes Copiapó.