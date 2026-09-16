El Crystal Palace de Darío Osorio inicia este jueves su camino en la Europa League 2026-27. El conjunto inglés recibirá al Lech Poznań de Polonia por la primera fecha de la fase de liga de la competición en el Selhurst Park Stadium de Londres.

El atacante formado en Universidad de Chile viene de quedar fuera de la convocatoria en el último duelo de su equipo, por lo que espera volver a sumar minutos en el estreno internacional de las Águilas.

¿Qué canal transmite Crystal Palace vs Lech Poznań EN VIVO?

El compromiso entre Crystal Palace vs Lech Poznań será transmitido a través de la cadena televisiva de ESPN, la cual tiene los derechos para transmitir la Europa League.

Partido: Crystal Palace vs Lech Poznań.

Crystal Palace vs Lech Poznań. Canal: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

¿A qué hora juega Crystal Palace vs Lech Poznań por la Europa League?

Crystal Palace vs Lech Poznań juegan este jueves 17 de septiembre desde las 16:00 horas de Chile por la primera fecha de la Europa League.

Fecha: Jueves 17 de septiembre de 2026.

Jueves 17 de septiembre de 2026. Hora en Chile: 16:00 horas.

16:00 horas. Estadio: Selhurst Park, Londres.

Selhurst Park, Londres. Competencia: Europa League 2026-27.

Europa League 2026-27. Fecha: Primera jornada.

¿Dónde ver Crystal Palace vs Lech Poznań ONLINE por streaming?

El encuentro se podrá ver ONLINE y EN VIVO por Disney+ Premium desde Chile. Para acceder al contenido a través de la aplicación o pla plataforma web necesitas tener una suscripción activa en la plataforma.

¿Dónde ver GRATIS Crystal Palace vs Lech Poznań?

El partido entre Crystal Palace y Lech Poznań no tendrá transmisión gratis en Chile. La única forma de verlo en vivo será a través de ESPN y Disney+.

¿Juega Darío Osorio en el Crystal Palace vs Lech Poznań en la Europa League?

Se desconoce si Darío Osorio jugará en el Crystal Palace vs Lech Poznań. El chileno viene de quedar fuera de la convocatoria en el último duelo de las Águilas por la Premier League en la caída ante el Ipswich Town de Marcelino Núñez, por lo que corre desde atrás para el debut en la Europa League.

El nacional no se perfila como titular, pero habrá que ver si será una alternativa y suma minutos viniendo desde el banco de suplentes.

Formación de Crystal Palace vs Lech Poznań

Posible formación de Crystal Palace: Walter Benítez; Chris Richards, Axel Disasi, Honest Ahanor; Anan Khalaili, Adam Wharton, Quinten Timber, Tyrick Mitchell; Yeremy Pino, Daichi Kamada y Jorgen Strand Larsen.

DT: Pierre Sage

Posible formación de Lech Poznań: Mateusz Lis; Joel Pereira, Mateusz Skrzypczak, Wojciech Monka, Michal Gurgul; Radoslaw Murawski, Gustav Berggren, Alahyar Sayyadmanesh, Pablo Rodríguez, Patrik Walemark; Mikael Ishak.

DT: Niels Frederiksen

¿Cómo llegan Crystal Palace y Lech Poznań a la Europa League?

Crystal Palace llega a este partido tras sufrir una dura derrota en la Europa League. Las Águilas, sin Darío Osorio, cayeron por 3-2 en condición de local el pasado sábado frente al Ipswich Town de Marcelino Núñez, resultado que los dejó en el puesto 16º de la Premier League con tres puntos en cuatro fechas.

Por su parte, Lech Poznań viene de caer por 1-2 ante el Gornik Zabrze por la liga de Polonia. El rival del Palace marcha tercero en su competencia con 16 unidades.