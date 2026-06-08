Datos Clave Decisión definitiva: Confirmó su retiro oficial a los 41 años tras haber jugado su última temporada en San Marcos de Arica durante 2025. Palmarés envidiable: El volante dice adiós a la actividad profesional con seis títulos en su vitrina personal, incluyendo coronas con la U y Colo Colo. Nueva casa televisiva: Desde hace algunos meses, el exjugador se encuentra incursionando en las comunicaciones como comentarista de los partidos de la Primera B.

Una de las grandes figuras que animó el fútbol chileno durante la última década ha decidido decir adiós. Tras un semestre alejado de las canchas y luego de meditarlo profundamente, el mediocampista Ramón Fernández anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional a los 41 años. El volante creativo, que supo brillar con las camisetas de los archirrivales más grandes del país y ganarse el cariño de distintas hinchadas, cierra un ciclo de dos décadas para dar un salto definitivo hacia los medios de comunicación.

¿Por qué Ramón Fernández anunció su retiro del fútbol profesional?

El ahora exjugador utilizó sus redes sociales para dar a conocer la noticia que venía procesando desde su último paso por San Marcos de Arica. A través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, Fernández transparentó los motivos de su alejamiento de la actividad competitiva.

“Después de varios días, meses meditando y analizando muchísimas cosas, decido comunicar oficialmente que me retiro del futbol profesional…”, arrancó relatando el nacido en Formosa.

Con evidente emoción, el volante repasó los sacrificios de su trayectoria: “¡Han sido más de 20 años de una carrera hermosa! Fui un privilegiado, cumplí mi sueño, ese que me hizo extrañar, sacrificarme y vivir solo para una profesión desde los 14 años, alejarme de mis padres, amigos y muchas cosas que en la adolescencia un chico normal las vive y el que desea ser jugador no”.

Pese a los costos personales, Fernández fue tajante sobre su amor por el deporte. “Volvería hacerlo e intentarlo 1000 veces más y sentir eso inexplicable cada vez que entraba a una cancha… Ahora me toca una nueva etapa, ojalá siempre ligado al futbol y ayudando con mi experiencia”, concluyó agradeciendo a compañeros, clubes, técnicos y a su agente.

¿Cuántos títulos ganó Ramón Fernández en Colo Colo y la U de Chile?

El registro de Fernández en Chile es para enmarcar, logrando algo que muy pocos futbolistas consiguen: ser campeón con los dos clubes más populares del país.

A lo largo de sus casi 500 partidos disputados, el “10” cosechó un total de seis títulos. Tras gritar campeón en sus inicios con Estudiantes de La Plata, el volante levantó dos copas vistiendo los colores de Universidad de Chile y, posteriormente, sumó otras tres coronas defendiendo el escudo de Colo Colo. Su huella en el país también quedó marcada a fuego en O’Higgins de Rancagua, club al que defendió en tres etapas distintas y al que siempre consideró su casa.

¿Cuál es el nuevo trabajo de Ramón Fernández en televisión?

El adiós de las canchas no significa que Fernández desaparecerá del radar de los hinchas. La “nueva etapa” que mencionó en su comunicado ya está en marcha, puesto que el exjugador de Unión La Calera y Deportes Iquique incursionó formalmente en el mundo de las comunicaciones.

Desde hace algunos meses, el nacionalizado chileno se ha desempeñado en la cadena TNT Sports, asumiendo el rol de comentarista en las transmisiones oficiales del campeonato de Primera B, aportando desde el micrófono toda la lectura táctica que lo caracterizó con el balón en los pies.