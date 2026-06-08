Datos Clave Choque de visiones: Mientras el duro diagnóstico tildó la eliminación como un “fracaso” para un equipo grande, el lateral Marcelo Morales aseguró que solo es un “objetivo no cumplido”. Refuerzo en la mira: Se propuso directamente el nombre de Daniel “Popín” Castro para potenciar la ofensiva de cara a la Liga de Primera. Respaldo técnico: Pese a quedar fuera de los dos torneos tipo copa en el año, el plantel ratificó su confianza en el planteamiento y la intensidad de Gago.

Universidad de Chile no logra encontrar la paz. El empate ante Audax Italiano en el Estadio Nacional sentenció la eliminación de los azules en la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026, desatando un nuevo temblor en el Centro Deportivo Azul. El equipo de Fernando Gago no pudo cumplir con uno de los objetivos del semestre y las esquirlas de esta caída dejaron en evidencia una clara división de opiniones entre el entorno del club y quienes hoy defienden a la institución en la cancha.

¿Qué refuerzo exigen para Universidad de Chile tras la eliminación?

El duro presente laico motivó reacciones inmediatas. En conversación con Bolavip Chile, el exatacante universitario Cristián Olguín no se guardó nada al momento de analizar el nivel del equipo y advirtió que el plantel necesita caras nuevas con urgencia.

“Este año la U con Fernando Gago no convence. Para todo equipo grande es un fracaso esto”, sentenció “Cepillín”, añadiendo una dura advertencia para la concesionaria: “Ojalá que lleguen refuerzos porque jugando así la U no va a llegar a ningún lado“.

Al momento de buscar soluciones, no titubeó y lanzó a su candidato ideal para solucionar la falta de finiquito. “Me gusta mucho Popín Castro como refuerzo. Es un jugador encarador, tiene gol pero siempre queda la incógnita de que no es lo mismo jugar en un equipo chico que en la U, pero es un buen delantero”, cerró sobre el actual atacante de la liga chilena.

¿Por qué Marcelo Morales dice que la eliminación de la U no es un fracaso?

Las lapidarias palabras chocaron de frente con la postura adoptada por el actual plantel azul. Tras consumarse la eliminación en Ñuñoa (que se suma a la no clasificación a fase de grupos de la Sudamericana a principio de año), fue Marcelo Morales quien tomó la vocería en zona mixta, intentando apagar el incendio.

El lateral reconoció que “estamos bastante tristes” y que “estamos conscientes que tenemos que mejorar mucho”, pero rechazó tajantemente el uso de la palabra fracaso. “No lo miramos como fracaso, sino como un objetivo no cumplido. Nos quedan dos frentes todavía por delante y no podemos bajar”, recalcó el defensor a ADN Radio.

Para cerrar su intervención, Morales dejó en claro que el camarín sigue cuadrándose con el cuestionado director técnico argentino. “Es una persona que trabaja mucho, te da muchas herramientas, muy intenso. No se han dado algunos resultados, pero confiamos en el planteamiento del profe”, remató el canterano, intentando calmar las aguas de cara a la reanudación del campeonato nacional.