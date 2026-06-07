Tarde amarga se vivió en las dependencias del Estadio Nacional, ya que Universidad de Chile igualó ante Audax Italiano y fue eliminado de la Copa de la Liga 2026. Los universitarios no lograron avanzar de fase, en un encuentro donde los dirigidos por Fernando Gago sufrieron más de lo esperado de local. A pesar de la igualdad, el técnico azul vivió un episodio polémico con el arbitraje, donde acusó una falta de respeto hacia su persona.

Tras los 15’ minutos de entretiempo, los equipos y cuerpos técnicos de la U y Audax regresaron al gramado del Coloso de Ñuñoa, pero para la sorpresa de los presentes, el cuerpo arbitral no salía de camarines. Luego de tres minutos de espera, con los jugadores a la espera del balón para iniciar el compromiso, se presentaron los colegiales en la cancha. Esta situación generó dudas en el técnico azul, quien mantuvo conversaciones con el lineman del encuentro, y acusó haber recibido una falta de respeto de su parte.

Gago acusa falta de respeto del arbitraje

En reunión con los medios post igualdad ante los Tanos, Fernando Gago fue consultado sobre el extenso diálogo que mantuvo con uno de los árbitros del compromiso, y sorpresivamente el técnico universitario acusó que el lineman del encuentro le había faltado el respeto, cuando él buscaba una conversación por el retraso de los colegiados para salir al terreno de juego tras el entretiempo.

“No suelo hablar del arbitraje. Hay conceptos del deporte que se merecen tener respeto. Cuando inicia el segundo tiempo tardan 18’ minutos en salir, si nosotros lo hacemos me suspenden o me multan. Toda mi carrera como jugador y entrenador he hablado con los árbitros, pero no voy a tolerar las faltas de respeto. El lineman me faltó el respeto y no comparto la forma, ya que si yo lo hago me expulsan. Yo no le falté el respeto en ningún momento, así que yo no voy a tolerar una hacia mí”, señaló Pintita, acusando al lineman de una insolencia en el encuentro entre azules e itálicos sin justificación.

Además, el técnico de Universidad de Chile agregó que le había comunicado al cuarto árbitro del compromiso que comunicaría esta situación ante los medios para visibilizar el episodio sucedido en el Estadio Nacional.