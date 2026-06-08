El arrollador momento de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2026 no tuvo su correlato en el plano secundario. El “Eterno Campeón” cerró un fin de semana agraz en Talcahuano, despidiéndose de la nueva Copa de la Liga en fase de grupos tras caer por la cuenta mínima ante Huachipato. Lo que debía ser un trámite para foguear juveniles, terminó con el equipo eliminado antes de saltar a la cancha (tras el triunfo de Coquimbo) y con los ánimos exacerbados tras el pitazo final.

Las esquirlas de la derrota dejaron a un delantero arriesgando un duro castigo disciplinario por sus declaraciones, a un cuerpo técnico obligado a reconocer el tropiezo como un “fracaso”, y a una joven promesa del arco liberando tensiones tras una revancha personal. Con la página volteada, el Cacique ya prepara el duelo clave ante Cobresal para cerrar la primera rueda como líder exclusivo, buscando dejar atrás el trago amargo en el sur.

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