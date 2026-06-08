Noticias de Colo Colo hoy 8 de junio: El duro fracaso en Copa de la Liga, el castigo que arriesga Correa y la emoción de un canterano
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Carla Bernucci
El Cacique sumó un amargo fin de semana en Talcahuano tras quedar eliminado anticipadamente de la Copa de la Liga y perder ante Huachipato. Tras el tropiezo, el cuerpo técnico hizo autocrítica, Javier Correa arremetió contra el árbitro exponiéndose a graves sanciones, y el joven meta Eduardo Villanueva sacó la voz tras volver a la titularidad.
El arrollador momento de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2026 no tuvo su correlato en el plano secundario. El “Eterno Campeón” cerró un fin de semana agraz en Talcahuano, despidiéndose de la nueva Copa de la Liga en fase de grupos tras caer por la cuenta mínima ante Huachipato. Lo que debía ser un trámite para foguear juveniles, terminó con el equipo eliminado antes de saltar a la cancha (tras el triunfo de Coquimbo) y con los ánimos exacerbados tras el pitazo final.
Las esquirlas de la derrota dejaron a un delantero arriesgando un duro castigo disciplinario por sus declaraciones, a un cuerpo técnico obligado a reconocer el tropiezo como un “fracaso”, y a una joven promesa del arco liberando tensiones tras una revancha personal. Con la página volteada, el Cacique ya prepara el duelo clave ante Cobresal para cerrar la primera rueda como líder exclusivo, buscando dejar atrás el trago amargo en el sur.
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Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).