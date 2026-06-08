Sin filtro contra el árbitro: Javier Correa criticó duramente a Nicolás Gamboa acusando que “siempre nos perjudica”. El delantero arriesga desde cuatro partidos de suspensión hasta la inhabilitación.

Autocrítica en la banca: Juan Pablo Rodríguez, ayudante de Fernando Ortiz, catalogó la temprana eliminación de la Copa de la Liga como “un fracaso”.