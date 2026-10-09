Datos Clave El vínculo: Fernando Ortiz termina contrato con Colo Colo en diciembre de 2026. La continuidad: Si bien la intención de Blanco y Negro sería que el ‘Tano’ siga en la banca, aún no hay negociaciones formales. Los requerimientos: Además de tener un rol protagónico en la conformación del plantel, el DT puesta a un factor clave con el Monumental.

El fin de temporada se acerca y en Colo Colo deben tomar algunas decisiones clave de cara al 2027. La urgencia institucional no solo pasa por la extensa lista de jugadores cuyos contratos expiran a fines de diciembre, sino también por la situación contractual del propio cuerpo técnico, encabezado por Fernando Ortiz.

El vínculo del ‘Tano’ con el club finaliza este año y, si bien desde la concesionaria existe la intención de asegurar su continuidad en el Estadio Monumental, las negociaciones formales para estirar su estadía aún no arrancan. En medio de este escenario de incertidumbre, salieron a la luz nuevos requerimientos que el entrenador argentino puso sobre la mesa para evaluar su renovación.

¿Cuáles son los requerimientos de Fernando Ortiz para seguir en Colo Colo?

Hace algunas semanas se conoció que una de las exigencias de Fernando Ortiz para continuar en Colo Colo tiene que ver con el proyecto deportivo del club. El trasandino quiere tener un rol más protagónico en la conformación del plantel y la elección de los refuerzos, considerando que es prácticamente un hecho que el próximo año el Cacique jugará la Copa Libertadores.

Sin embargo, hay otro factor que el DT considera fundamental: la cancha del Estadio Monumental. Según reveló el periodista de Radio ADN, Cristián Arcos, uno de los requerimientos es que mejoren las condiciones del campo de juego del recinto de Macul.

El comunicador detalló que han habido algunos acercamientos por parte de la dirigencia para proyectar el 2027, aunque aún sin una propuesta formal, y precisó que a Ortiz “le importa mucho que mejoren la cancha principal y la cancha de entrenamiento del Monumental”.

La importancia del Estadio Monumental para Fernando Ortiz

El requerimiento de Fernando Ortiz en Colo Colo no es casualidad. Este año los albos han sufrido algunos dolores de cabeza con el terreno de juego del Estadio Monumental e incluso fueron locales en el Estadio Nacional producto del mismo motivo.

Tras recibir a Audax Italiano por la Copa Chile en el principal reducto deportivo del país, Ortiz destacó la importancia de jugar en su estadio. “Nuestra cancha es única, arranquemos por ahí. Si están las condiciones que yo considero para jugar, nadie me va a sacar de mi cancha, porque ahí somos muy fuertes”, dijo el DT.

“Esta cancha (la del Nacional), normalmente por su césped, siempre está en buenas condiciones. Pero si me das a elegir, me quedo en mi cancha toda la vida”, sentenció.