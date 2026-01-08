Salió humo blanco: este jueves quedaron zanjados los grupos de la Copa de la Liga 2026, torneo que tendrá su primera edición en esta temporada y que llega con la misión de sumar actividad al fútbol chileno.

La ANFP había realizado una propuesta, pero finalmente el Consejo de Presidentes terminó votando por otra. Lo importante es que ya tenemos certezas para el torneo que comienza en marzo.

📋 Los grupos de la Copa de la Liga del fútbol chileno

Según dio a conocer La Tercera, los grupos fueron conformados en relación a la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025 (se suman al final los ascendidos Deportes Concepción y U de Concepción).

No obstante, la variación es que se utilizó un sistema llamado “Snake Draft”, el que simula el movimiento de una serpiente entre los participantes, por lo que hay equipos que terminaron pegados en el escalafón y que compartirán grupo.

⚽ Así quedaron los grupos de la Copa de la Liga:

Grupo A : Coquimbo Unido, Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción

: Coquimbo Unido, Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción Grupo B : Universidad Católica, Cobresal, Ñublense y Universidad de Concepción

: Universidad Católica, Cobresal, Ñublense y Universidad de Concepción Grupo C : O’Higgins, Palestino, Limache y Everton

: O’Higgins, Palestino, Limache y Everton Grupo D: Universidad de Chile, Audax Italiano, Unión La Calera y La Serena

* La propuesta de la ANFP no era muy distinta a esta: solo cambiaban los terceros integrantes de cada grupo.

📅 ¿Cuándo se juega la Copa de la Liga?

La Copa de la Liga 2026 comienza el 16 de marzo de 2026 y termina en julio (fecha por definir), añadiendo 53 partidos a la temporada del fútbol chileno.

Cada grupo tendrá un clasificado a semifinales (A vs D y B vs C). La ronda de cuatro mejores será en duelos de ida y vuelta, mientras que la gran final será a partido único en sede por definir.

El premio para el campeón de este torneo será un cupo a la Copa Libertadores 2027, con el cupo de Chile 3, por lo que ingresará a fases previas a los grupos.

