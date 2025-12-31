El cierre de la temporada dejó decisiones que marcaron el nuevo ciclo en Universidad de Chile. Mientras el club reordena su proyecto deportivo y redefine prioridades, uno de los nombres que ya no entra en la ecuación es Rodrigo Contreras, delantero que terminó su vínculo con los azules y comenzó a mirar el mapa continental con otros ojos.

La U perdió alternativas en ataque y el Tucu, lejos de quedarse esperando, activó rápidamente su siguiente paso. A los 30 años, el argentino entiende que el margen para elegir bien es ahora, y el mercado sudamericano respondió con una opción que gana fuerza día a día.

⚽ Rodrigo Contreras define su futuro lejos de la U

Sin compra ejecutada y con Deportes Antofagasta en un escenario deportivo poco atractivo, el futuro de Rodrigo Contreras quedó abierto desde el primer día del receso. Pese a que surgió el rumor que podía continuar en Chile vistiendo la camiseta de Coquimbo Unido, Millonarios, uno de los clubes más grandes de Colombia, aceleró las tratativas para quedarse con el delantero.

Las conversaciones avanzaron con rapidez y hoy el escenario apunta a un principio de acuerdo que lo sacaría definitivamente del fútbol chileno para afrontar su primera experiencia en Colombia.