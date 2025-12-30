El mercado de pases del fútbol chileno sigue moviéndose. Uno de los equipos que ha dado que hablar es la U de Chile, que si bien no ha sumado refuerzos, sí ha tenido algunas bajas importantes.

Nombres como Lucas Di Yorio, Ignacio Tapia, Nicolás Guerra y Rodrigo Contreras abandonaron el Centro Deportivo Azul y se encuentran en búsqueda de club para la próxima temporada.

En el caso del ‘Tucu’, se especuló que podría partir a Colombia, sin embargo, en las últimas horas se reveló que podría continuar en nuestro país, puesto que un equipo nacional está interesado en quedarse con sus goles.

😮 Equipo nacional va por jugador ‘cortado’ de la U de Chile

Rodrigo Contreras estaba a préstamo en la U de Chile desde Deportes Antofagasta y la dirigencia de Azul Azul decidió no hacer uso de la opción de compra de su pase, por lo que deberá volver a los Pumas.

En medio de esa situación, Millonarios de Colombia surgió como alternativa para el ‘Tucu’, aunque recientemente se conoció un nuevo interesado. Se trata del flamante campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido.

Así lo reveló el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia en Radio Pauta. “Yo lo tenía por listo en Colombia, pero alguien me dijo… cuidado con Coquimbo. lo quiere Millonarios. Si hay un interés real es complicado pelear con ellos”, explicó el comunicador.

🔵 Los números de Rodrigo Contreras en la U de Chile

Tras su paso por Everton de Viña del Mar, Rodrigo Contreras arribó a la U de Chile como una de las cartas de gol de la U de Chile para pelear un puesto con Lucas Di Yorio.

En su estadía en el Romántico Viajero, el ‘Tucu’ disputó 1.565 minutos en 41 partidos, anotó 10 goles y aportó con 2 asistencias. Sin embargo, no logró consolidarse en el ataque, por lo que la dirigencia azul decidió no hacer uso de su opción de compra.

“No fue el año que quería por diferentes razones, pero quiero que sepan que siempre di lo mejor de mi con altibajos, pero siempre con el corazón para defender los colores”, dijo en su despedida del club.

