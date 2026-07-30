San Luis de Quillota y Rangers de Talca abren la fecha 18 de la Primera B 2026 este viernes en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández. Los Canarios llegan encumbrados en el tercer lugar de la tabla y con la mira puesta en la pelea por el ascenso directo. Los Piducanos, en cambio, son el colista absoluto del campeonato y su situación roza lo irreversible.

El único antecedente entre ambos en esta temporada fue el empate 1-1 del 8 de marzo en el Estadio Iván Azócar de Talca, donde Mauro González abrió la cuenta de penal para Rangers y Fabián Pastenes lo igualó para los quillotanos en el segundo tiempo. Este viernes la historia parte de lugares muy distintos en la tabla.

¿Dónde y cómo ver en vivo San Luis de Quillota vs Rangers?

San Luis de Quillota vs Rangers no tendrá transmisión televisiva y se podrá ver exclusivamente a través de HBO Max en streaming.

TV: No tendrá transmisión

Streaming: HBO Max

Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis de Quillota vs Rangers?

Fecha: Viernes 31 de julio de 2026

Hora: 18:00 horas

Estadio: Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, Quillota

El partido será dirigido por Rodrigo Carvajal, con Gabriel Vera y Carlos Carrasco como asistentes y Nicolás Gamboa como cuarto árbitro.

Cómo llegan San Luis de Quillota y Rangers a la fecha 18

San Luis de Quillota llega tercero con 26 puntos tras la victoria 2-1 sobre Curicó Unido en la fecha 17, resultado que consolidó a los Canarios de Humberto Suazo en la zona de ascenso. El equipo quillotano ha encontrado regularidad en la segunda parte de la primera rueda y ahora solo le saca tres puntos a Santiago Wanderers en la lucha por el segundo lugar. Su último partido oficial fue el empate 1-1 ante Unión La Calera por la Copa Chile.

Rangers de Talca es el colista con solo cuatro puntos en 16 fechas y una situación deportiva crítica. Los Piducanos llevan 16 partidos sin ganar en el campeonato y en la fecha 17 igualaron 0-0 con Deportes Copiapó, resultado que los deja a ocho puntos de la salvación. El equipo de Ivo Basay no ha logrado vencer en toda la temporada y cada punto que no suma lo aleja aún más de cualquier posibilidad de permanencia.

Formaciones probables para San Luis de Quillota vs Rangers

San Luis de Quillota repetiría con: Nicolás Peranic; Guillermo Avello, Mateo Guerra, Ignacio Meza; Gonzalo Bustos, Franco Cortés, Nicolás Muñoz, Fabián Pastenes, Yerald Pinilla, Joel Torres; Sebastián Parada. DT: Humberto Suazo.

Rangers de Talca formaría con: Cristian Campestrini; Matías Cortés, Carlos Labrín, Sebastián Acuña, Kevin Vásquez; Alonso Rodríguez, Diego Plaza, Mauro González, Manuel Vicuña; José Tomás Herrera y Damián González. DT: Ivo Basay.

Minuto a minuto de San Luis de Quillota vs Rangers