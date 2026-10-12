Datos Clave Víctimas: Diego Astudillo y Javiera Aguilar, hinchas de San Luis de Quillota, fallecieron tras un accidente de tránsito. Accidente: El automóvil en el que viajaban tres personas volcó y cayó al río Llollelhue, a la altura del kilómetro 868 de la Ruta 5 Sur. Motivo del viaje: Los hinchas se dirigían a Puerto Montt para acompañar a San Luis en su compromiso ante el cuadro local.

La alegría por el triunfo de San Luis de Quillota ante Deportes Puerto Montt quedó marcada por una tragedia que enluta al fútbol chileno. Dos hinchas del cuadro canario, identificados como Diego Astudillo y Javiera Aguilar, fallecieron en un accidente de tránsito mientras viajaban hacia el sur para acompañar al equipo.

El siniestro ocurrió cerca de las 06:20 horas, a la altura del kilómetro 868 de la Ruta 5 Sur, en dirección de norte a sur, según la información de Pura Noticia. El automóvil en el que se trasladaban tres personas perdió el control, volcó y terminó cayendo al río Llollelhue, en circunstancias que deberán ser esclarecidas.

¿Qué ocurrió en el accidente de los hinchas de San Luis?

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el conductor del vehículo, de 31 años, logró salir por sus propios medios después de la caída al río. Los otros dos ocupantes quedaron atrapados en el automóvil, lo que obligó a desplegar un operativo de emergencia.

Personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) constató inicialmente la muerte de uno de los pasajeros, quien era hermano del conductor. En paralelo, Bomberos inició las labores de búsqueda para encontrar a la segunda ocupante, una mujer que permanecía desaparecida.

Posteriormente, los equipos de emergencia dieron con el paradero de la mujer y constataron también su fallecimiento. De esta manera, el accidente dejó dos víctimas fatales, mientras el conductor logró sobrevivir. Las circunstancias exactas que provocaron que el automóvil perdiera el control y cayera al río deberán ser determinadas a partir de las diligencias correspondientes.

¿Quiénes eran los hinchas fallecidos de San Luis?

Durante la tarde de este lunes se conocieron las identidades de las dos víctimas. Fue el propio San Luis de Quillota el que informó, a través de sus redes sociales, que los fallecidos eran Diego Astudillo y Javiera Aguilar, ambos vinculados al equipo de la ciudad de Quillota.

Los hinchas se trasladaban para acompañar al club en su compromiso ante Deportes Puerto Montt. El viaje tenía como objetivo estar junto al cuadro canario en un nuevo desafío deportivo, pero terminó marcado por el fatal accidente ocurrido en la Región de Los Ríos.