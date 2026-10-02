Nicolás Córdova pasa por un complejo presente al mando de la selección chilena, ya que la gira norteamericana de La Roja ha sido un escenario lleno de polémicas y críticas para el mandamás de la escuadra, debido a los resultados negativos ante Estados Unidos y Canadá, además de la polémica salida de Marcelino Núñez por un inminente quiebre de relación con el técnico.

Tras las diversas problemáticas que ha enfrentado el entrenador de La Roja, fue Felipe Correa, Gerente de Selecciones de la ANFP, quien salió a responder frente a las críticas que ha recibido Córdova. El dirigente se refirió al proceso que mantiene el técnico con la selección, y anunció una inesperada medida de cara a la próxima fecha FIFA.

ANFP confirma la continuidad de Córdova

En conversación con el medio La Tercera, Felipe Correa hizo énfasis en el proceso de Nicolás Córdova al mando de la selección nacional, donde señaló que el entrenador ha convencido al ente regulador del fútbol nacional con su desempeño frente a La Roja. Además, el gerente de selecciones confirmó que el técnico nacional se mantendrá como el mandamás para la próxima fecha FIFA.

“Estamos convencidos de que este interinato ha sido tiempo ganado. Nicolás va a estar a cargo en los partidos de noviembre. Eso no está en cuestionamiento”, señaló Correa, quien confirmó la continuidad del entrenador a pesar de los malos resultados en contra del combinado nacional.

Correa no solamente confirmó la continuidad de Córdova para la fecha FIFA de noviembre, sino que entregó razones por las cuales decidieron mantener el interinato en la selección nacional, al señalar que se han encontrado nuevos nombres en La Roja para un recambio de cara a las próximas Clasificatorias, y también de que existe un buen ambiente en la interna del equipo, a pesar del caso de Marcelino Núñez.

“Se han tomado decisiones desde lo técnico que van enfocados en nuestro objetivo final que es volver a un Mundial 2030. Se ha rejuvenecido la selección. Somos muy conscientes del trabajo que se está haciendo. Estamos muy tranquilos de la relación que hay entre el cuerpo técnico y los jugadores”, cerró Correa, quien respalda el interinato de Nicolás Córdova al mando de La Roja.

¿Cuándo se elegirá nuevo técnico en La Roja?

A pesar de que Felipe Correa acaba de confirmar que Nicolás Córdova se mantendrá al mando de La Roja de cara a la fecha FIFA de noviembre, se espera que las discusiones sobre la asunción de un nuevo entrenador en la selección lleguen posterior a las elecciones en el directorio de la ANFP.

Las elecciones en el ente regulador del fútbol chileno se realizarán el próximo 19 de noviembre en Quilín, y después de aquella selección el directorio tendrá que decidir y negociar con diversas variables para elegir quién será el entrenador de la selección chilena de cara a las Clasificatorias al Mundial 2030.