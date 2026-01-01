El primer día del 2026 arranca con presión, urgencia y un margen mínimo de error en la Premier League. Este jueves 1 de enero, Sunderland recibe a Manchester City en el Stadium of Light, por la fecha 19 del campeonato inglés, en un duelo que cruza realidades distintas pero objetivos igual de ambiciosos. Mientras los locales sueñan con consolidar una campaña que ya sorprende, los Citizens están obligados a ganar si quieren seguir vivos en la carrera por el título.

El equipo de Pep Guardiola llega en plena racha positiva, con cinco triunfos consecutivos y 40 puntos que lo mantienen como escolta directo de Arsenal, a solo cinco unidades de la cima. Con Erling Haaland encendido —19 goles en 18 partidos—, y una estructura que impone jerarquía desde la posesión y la precisión, el City sabe que cualquier tropiezo puede costarle caro. Enfrente estará un Sunderland recién ascendido, pero lejos de ser un invitado de piedra: séptimo con 28 puntos, fuerte como local y convencido de que puede competirle a cualquiera.

Los antecedentes recientes inclinan la balanza hacia los Citizens, que vienen de golear 3-0 en diciembre y dominan el historial reciente. Sin embargo, el contexto cambia. Sunderland llega con confianza y empuje colectivo; el City, con la obligación de no fallar. En una Premier League que no perdona, cada punto pesa… y cada minuto cuenta.

⏱️ Sunderland vs Manchester United, minuto a minuto