El Superclásico vuelve a paralizar el fútbol chileno. Este domingo 1 de marzo, Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán en el Estadio Monumental desde las 18:00 horas por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.

El contexto no es el mismo para ambos. Mientras el cuadro albo llega con mayor estabilidad, la U arriba con cuestionamientos al proceso de Francisco “Paqui” Meneghini y sin conocer la victoria en el campeonato. El clásico aparece como una prueba de carácter y también como un punto de quiebre.

Superclásico 199: El momento que vive Universidad de Chile

Universidad de Chile enfrenta el Superclásico 199 en un escenario complejo. El equipo suma cuatro fechas sin triunfos en el Campeonato Nacional y el rendimiento colectivo ha generado críticas desde la tribuna.

El técnico Francisco Meneghini ha sido cuestionado por su planteamiento táctico y por la falta de profundidad ofensiva. Sin embargo, el clásico ante Colo Colo puede convertirse en el envión anímico que necesita el plantel para encarar el crucial duelo ante Palestino por Copa Sudamericana.

En este tipo de partidos, el contexto suele quedar al margen. La U sabe que un triunfo en Macul puede cambiar completamente el panorama.

Las bajas sensibles que condicionan a la U

El equipo azul no llega con plantel completo. Lucas Assadi quedó descartado tras sufrir una lesión en su tobillo derecho, mientras que Octavio Rivero también fue confirmado como baja en los últimos días.

Estas ausencias obligaron a Paqui a reconfigurar su esquema y apostar por una mezcla de experiencia y juventud para enfrentar a Colo Colo en el Monumental.

La falta de variantes ofensivas podría condicionar el desarrollo del encuentro, especialmente considerando que el clásico exige máxima intensidad durante los 90 minutos.

La probable formación de la U y el árbitro del clásico

Francisco Meneghini ya tendría definida su oncena para el Superclásico 199. La probable alineación sería:

Gabriel Castellón

Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia

Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Marcelo Morales, Javier Altamirano

Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero

El compromiso será dirigido por Cristián Garay, acompañado por Miguel Rocha y Claudio Urrutia como asistentes. El cuarto árbitro será Franco Jiménez, mientras que en el VAR estarán Mathías Riquelme y Alejandro Molina.