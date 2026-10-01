Datos Clave El descenso: Tricolor de Paine cayó por 1-3 ante Municipal Mejillones, perdiendo matemáticamente la categoría en la Tercera División B. La consecuencia: El club, con 116 años de historia, deberá abandonar el circuito de la Tercera División y regresar a competir a su asociación local de origen. La temporada: Una campaña plagada de irregularidades, lesiones (como la rotura de ligamentos sufrida en el último partido) y cambios técnicos sentenciaron al “Tri”.

El fútbol de ascenso chileno sufrió un duro golpe tras confirmarse un nuevo descenso en la Tercera División B. Tras una dolorosa derrota por 1-3 frente a Municipal Mejillones, el histórico Club Deportivo Tricolor de Paine quedó sin opciones matemáticas de mantener la categoría.

Este tropiezo en la recta final de la fase regular condenó al elenco painino, que no pudo dar caza en la tabla a sus rivales directos, sellando su salida del torneo y su retorno al fútbol más profundo del amateurismo nacional.

¿Por qué Tricolor de Paine desciende de la Tercera B?

El conjunto painino se ubicó en la parte baja de la Zona Norte tras sumar apenas 18 unidades en 17 partidos disputados, quedando relegado al penúltimo lugar del grupo.

La derrota frente a Municipal Mejillones dejó al “Tri” sin posibilidades de alcanzar a equipos como Curacaví y Municipal Ovalle, que marchan con 27 puntos, a solo dos fechas del término de la fase regular. Con esta campaña, Tricolor de Paine se sumó a Unión Compañías como los dos descendidos confirmados de la Zona Norte, completando el doloroso cuadro de pérdida de categoría.

Las razones del declive deportivo apuntan a una temporada adversa. A través de un comunicado oficial, el club se refirió a las dificultades enfrentadas: “Fue un pésimo año lleno de lesiones, hoy se nos suma otro jugador con corte de LCA (ligamento cruzado anterior) y rotura de meniscos”.

¿Qué pasará ahora con Tricolor de Paine?

El descenso significa que Tricolor de Paine, una institución fundada en 1910 y con un fuerte arraigo popular en la Zona Sur de la Región Metropolitana, deberá abandonar la competencia de la Tercera B y volver a su asociación local.

Esto implica empezar de cero en los torneos provinciales de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA). El camino de retorno a la Tercera División exigirá una reestructuración interna y deportiva, debiendo postular nuevamente en los próximos años para ser readmitido en el circuito.

A pesar del dolor por la pérdida de la categoría, el club demostró entereza en su mensaje: “Mañana nos pararemos y sacudiremos el polvo de la derrota, cesarán las lágrimas y volveremos a luchar por crecer y pelear por lo que creemos es una gran salida para nuestros jóvenes… Somos el Histórico y demostraremos que así es”.