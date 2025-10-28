Universidad de Chile recibió una fuerte acusación en las últimas horas, luego que Canal 13 publicara un reportaje denunciando supuestos nexos entre un funcionario del club con un reconocido barrista azul.

Según lo expuesto por el citado medio, Víctor Poblete, conocido como ‘Vitoko’, tiene prohibición de ingresar a los estadios por encender bengalas en la final de la Copa Chile 2024. Pese a ello, asistió como prensa al duelo ante Alianza Lima en Perú por la Copa Sudamericana e incluso dijo presente en el encuentro frente a Audax Italiano por el Campeonato Nacional.

En este último compromiso, el reportaje afirma que ingresó al Estadio Nacional gracias a la ayuda de un supuesto funcionario de la U, quien fue identificado como Maximiliano Salas. Sin embargo, los universitarios rompieron el silencio y desmintieron estos supuestos vínculos.

❌ U de Chile desmiente vínculos entre funcionario y barrista

Si bien no quisieron participar del reportaje, desde la U de Chile salieron a responder a las denuncias a través de un comunicado, donde aseguran que “ningún funcionario del club ha participado directa ni indirectamente en la acreditación como integrante de la prensa de ninguna persona en partidos de la U en el extranjero”.

Asimismo, los azules apuntaron a Alianza Lima por la presencia del barrista en Perú. “La responsabilidad de que las credenciales sean entregadas a los profesionales de los medios de comunicación corresponde al equipo organizador del partido”, indicaron.

“Como club solo colaboramos cuando el equipo local nos lo pide y señalamos cuáles son los medios que habitualmente cubren nuestros partidos”, agregaron.

😮 U de Chile aclara el ingreso de barrista con prohibición de asistir al estadio

Por otro lado, desde Universidad de Chile aclararon la ayuda de un supuesto funcionario del club para hacer ingresar al estadio a Víctor Poblete, pese a que éste tenga prohibición de asistir a los recintos deportivos.

“La persona ahí identificada no es funcionario de nuestro club. Luego de un proceso de recopilación de antecedentes se pudo determinar que, al igual que otros proveedores y personas naturales, prestó servicios externos en la operación de ese partido”, se defendieron los universitarios.

“Reafirmamos nuestro compromiso de velar por un espectáculo deportivo seguro para nuestros hinchas, el cumplimiento de la ley y la convicción de que exista tranquilidad en los estadios. Nos ponemos a disposición de la autoridad, como siempre, para colaborar con la investigación pero, por sobre todo, para que el fútbol recupere su ambiente familiar y tranquilo”, cerró el documento.

