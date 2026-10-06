Datos Clave El problema: La U de Chile no puede utilizar el Estadio Nacional para recibir a Ñublense y un inconveniente con el aforo complica la opción del Santa Laura. La alternativa: Según el periodista Javier Limardo, “de no mediar ninguna novedad”, los azules dejarán Santiago para medirse a los chillanejos. El requisito: A este compromiso solo podrán asistir abonados del club e hinchas que residan en la Región de O’Higgins.

Universidad de Chile enfrenta un problema para recibir a Ñublense por la fecha 24 del Campeonato Nacional. Los azules, que no podrán utilizar el Estadio Nacional, tuvieron un inconveniente con el aforo para ejercer la localía en el Santa Laura, lo que complicó sus planes.

Por ello, la dirigencia de Azul Azul tuvo que buscar un plan B y todo indica que el Romántico Viajero saldrá de Santiago para medirse a los Diablos Rojos en un duelo clave en su lucha por el Chile 2.

¿Dónde jugará U de Chile vs Ñublense?

Según reveló el periodista Javier Limardo, “de no mediar ninguna novedad”, Universidad de Chile recibirá a Ñublense en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua el próximo lunes 12 de octubre.

Sin embargo, el comunicador aclaró un detalle clave en el proceso de la venta de entradas. En un inicio solo podrán adquirir tickets los hinchas azules que residan en la Región de O’Higgins y posteriormente serán los abonados del club quienes puedan canjear sus respectivos boletos.

¿Por qué la U de Chile saldrá de Santiago para recibir a Ñublense?

Universidad de Chile no podrá utilizar el Estadio Nacional para enfrentar a los chillanejos producto de los conciertos de BTS, los cuales están agendados en el principal reducto deportivo del país para el 14, 16 y 17 de octubre.

Uno de los inconvenientes que advirtieron las autoridades es que los fanáticos de la banda surcoreana suele acampar días antes en los recintos con el objetivo de tener una mejor ubicación, por lo que se decidió trasladar a la U para evitar posibles incidentes.

Allí surgió como opción el Estadio Santa Laura, donde aún está programado el compromiso según el sitio de la ANFP. Sin embargo, según reveló RedGol, las autoridades evalúan permitir un aforo de 5 mil personas, cifra que en Azul Azul consideran insuficiente.

Esta determinación provocó que la dirigencia buscara una alternativa, donde Rancagua toma fuerza, aunque con algunas limitaciones en torno a la venta de entradas.

¿Cuándo juega U de Chile vs Ñublense?

El partido entre Universidad de Chile y Ñublense está programado para el próximo lunes 12 de octubre a las 18:00 horas.