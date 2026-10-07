Datos Clave A la altura: Diego Ulloa y Jonathan Villagra, los mejores de Chile en la gira. Representanes del Campeonato Nacional: Nueve jugadores de la Liga local fueron usados por Córdova. La Polémica: El DT había dado a entender que a los jugadores de la liga local no les daba para la alta competencia.

Nicolás Córdova volvió a dejar una de sus polémicas frases durante la gira de la Selección Chilena por Norteamérica. Analizando la derrota 2-4 ante Estados Unidos, el estratega comentó una jugada puntual sobre el final del lance que no pudo ser concretada por el joven colocolino Leandro Hernández.

“Lo más importante es que los chicos que están apareciendo tengan estas vivencias, que sepan que un último contraataque no te va a alcanzar porque tienes que hacer mejores cosas, porque hay otro tipo de velocidades que a lo mejor en Chile sí te alcanza”, fue la declaración que dejó el estratega. Simplificado, lo que quiso expresar Nico es que a los jugadores de la Liga Chilena no les da el nivel para desafíos mayores.

Los dichos generaron escozor, e incluso, se indicó que no cayeron bien en el plantel de La Roja. En Colo Colo, el club de Hernández, claramente el “tirón de orejas” no gustó. Sin embargo, la pregunta es obvia. ¿Realmente a los futbolistas de la competencia nacional no les alcanza?. Al Aire Libre realizó un análisis completo del desempeño de los nueve jugadores representantes de clubes chilenos para dar con una respuesta.

Jonathan Villagra y Diego Ulloa, los jugadores a los que sí les alcanzó

Precisamente, fueron dos futbolistas de Colo Colo los que, de acuerdo a sus minutos en cancha, y la evaluación realizada por el sitio Flashscore, los que salen mejor parados, estos son Jonathan Villagra y Diego Ulloa. En una segunda línea aparecen otros elementos del líder del Campeonato Nacional: Iván Román y Víctor Felipe Méndez.

De los dos primeros, el formado en Unión Española es quien más minutos jugó, contabilizando 238 en los tres partidos, todos como titular. Por su parte, el juvenil del “Cacique” también disputó los tres encuentros con 198 minutos a su haber. Eso sí, en uno ingresó desde el banco de suplentes.

Jonathan Villagra. El jugador de Colo Colo fue de los mejores de Chile en la última Fecha FIFA. ©Photosport

Ambos fueron los únicos que registraron presencia en todos los amistosos de esta Fecha FIFA. Especialmente llamativo fue lo de Ulloa, que en el último duelo jugó como tercer central y respondió de gran manera. De hecho, el mismo Córdova lo alabó por su desempeño, señalando que “Diego hizo un excelente partido como tercer zaguero. Hemos ganado un jugador importante, lo que es muy bueno cuando se necesitan jugadores polivalentes”.

Quienes quedaron al debe en cuanto a este apartado fueron Marcelo Morales (20′) e Igor Lichnovsky (2′). Las piezas de Universidad de Chile fueron las menos requeridas por Córdova.

Los mejores de la Liga Chilena en la gira de La Roja

Usando las evaluaciones que realiza el sitio estadístico Flashscore, y promediando los tres partidos, Diego Ulloa se quedó además con la mejor calificación en promedio, obteniendo un 6.9. Contra México obtuvo un meritorio 8.0, quedando solo por detrás de Paulo Díaz (8.1). Es decir, lo del canterano albo fue estar más que a la altura.

La segunda mejor nota es para Iván Román, otro que cumplió. Eso sí, no estuvo en el último partido. En los 180 minutos que sumó ante Canadá y Estados Unidos logró un 6.6, misma cifra de Víctor Felipe Méndez.

Acá, la evaluación más baja fue para Felipe Faúndez, que se quedó con un 5.95 y no estuvo en el último de los compromisos de esta gira.

El rendimiento completo de los jugadores del Campeonato Nacional en la Fecha FIFA