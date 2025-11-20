En Universidad de Chile siguen armando su proyecto deportivo para la próxima temporada, pero hay una historia reciente que volvió a hacer ruido en el CDA. Un volante chileno, con rodaje internacional y presencia en la Selección, estuvo en la órbita azul a mitad de 2025, pero finalmente la dirigencia no dio el paso final. Hoy, desde el extranjero, su nombre reaparece con fuerza.

El mediocampista en cuestión es Rodrigo Ureña, uno de los jugadores más regulares del fútbol peruano y referente de Universitario de Lima. Su rendimiento, sumado a su versatilidad en la mitad de la cancha, lo convirtió en una opción real para reforzar la U. Sin embargo, el club terminó inclinándose por Sebastián Rodríguez y decidió cerrar el mercado sin repatriarlo.

📝 El interés paraguayo que cambia el panorama

Mientras en Chile el capítulo parecía cerrado, desde Paraguay comenzó a sonar otro escenario: Olimpia puso los ojos en el chileno para reforzar su mediocampo de cara al 2026. El conjunto de Asunción, inmerso en una etapa de reconstrucción deportiva, busca un volante con liderazgo, recorrido y capacidad de sostener al equipo en partidos de alta exigencia.

Ureña calza justo en ese perfil. Reportes en el país vecino indican que el interés es concreto y que ya se realizaron consultas iniciales para conocer su situación contractual. No obstante, el escenario no es sencillo para los paraguayos. Olimpia vive un periodo complejo a nivel económico y cualquier operación internacional requiere ajustes importantes.

⚽ El contrato en Perú y el dilema de su salida

El mediocampista mantiene vínculo vigente con Universitario, lo que obliga a cualquier club interesado a negociar una salida formal. En Perú aseguran que un préstamo no es opción para los cremas, por lo que solo una venta sólida podría abrir una puerta real.

Mientras tanto, Ureña ya ha deslizado que no tiene segura su continuidad en el país incaico. Su objetivo es sostener el nivel mostrado en el último año y elegir un proyecto que le permita competir internacionalmente. Olimpia podría ser una alternativa atractiva, siempre que logre ordenar sus números y avanzar en una propuesta concreta.