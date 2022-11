Bravo y Qatar 2022: "Tengo vacaciones, no pretendo sentarme en una tele a ver fútbol"

Claudio Bravo habló con la prensa tras la caída de Chile en Polonia y fue consultado sobre lo que será el Mundial de Qatar 2022, revelando que no seguirá el torneo y se dedicará a descansar en el receso de las competencias oficiales.

"Tengo vacaciones, no pretendo sentarme en una tele a ver fútbol. Hay más cosas. La verdad es que no soy mucho de llegar a la casa a ver fútbol. Prefiero disfrutar mi tiempo en otro tipo de cosas, siempre lo he hecho así", indicó al respecto.

"Si me das a elegir entre el fútbol y el cine, prefiero ir al cine. Si dicen un partido de fútbol o pasear en bicicleta, prefiero la bicicleta. Cada loco con su tema", indicó antes de dejar la zona mixta al ser consultado por un candidato para triunfar en la cita planetaria.