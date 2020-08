Nery Pumpido: Bravo tiene un currículum muy bueno para atajar en cualquier equipo del mundo

El ex arquero de Real Betis y también campeón del mundo con Argentina en 1986, Nery Pumpido, aprobó el eventual fichaje del chileno Claudio Bravo en el club andaluz, dirigido actualmente por Manuel Pellegrini.

"Es un gran arquero, tiene muchas condiciones y está muy bien en la selección, pero no lo he visto en el último tiempo", dijo el ex meta en conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"Creo que Bravo puede jugar en cualquier lugar del mundo, ya lo demostró, en Inglaterra, en la selección chilena y tiene todas las condiciones para triunfar en cualquier lugar", complementó.

En ese sentido, Pumpido afirmó que Bravo "tiene muchísima experiencia en equipos grandes, en la selección chilena salió campeón de América dos veces y tiene un currículum muy bueno para atajar en cualquier equipo del mundo".

Bravo, según la prensa española, está muy cerca de alcanzar un acuerdo con el equipo bético.

Gabriel Arias tiene buenas condiciones

Nery Pumpido también valoró el desempeño del arquero Gabriel Arias, quien juega como titular en Racing Club de Avellaneda.

"Creo que es un portero que fue de menor a mayor, tiene buenas condiciones para el arco. El tiempo le va dando experiencia y eso lo va asentando mucho más", indicó.

"Es un muy buen arquero, Racing es un equipo grande y tienes que contar con personalidad para atajar. Creo que tiene todo para estar en la selección y jugar en cualquier club", afirmó.