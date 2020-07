Luis Marín a Claudio Bravo: Si quiere información puede llamar, pero ya se le explicó el Fondo de Retiro

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Luis Marín, aseguró que están abiertos a aclarar las dudas de Claudio Bravo respecto al Fondo de Retiro, aunque dijo que Gamadiel García ya se reunió con él para aclarar el cuestionado tema, advirtiendo, además, que el portero no es parte del Sifup por jugar en Inglaterra.

"Tuvims reuniones con ex jugadores, con Roberto Rojas, Luis Fuentes y Rodrigo Pérez, con opiniones distintas, pero quedamos de comunicarnos y trabajar. A los días salieron diciendo que les cerramos la puerta en la cara, algo que no es cierto. Posterior a ello, Gamadiel García se reunió con Iván Zamorano, Fabián Estay y Claudio Bravo", expresó.

Ante ello, el ex portero dijo sentirse sorprendido por la carta que recibieron del jugador de Manchester City pidiendo explicaciones sobre el comentado Fondo de Retiro. "Bravo tiene mi teléfono y no tengo problemas en hablar con él y si quiere información del sindicato puede llamar. Gamadiel ya le explicó los proyectos que teníamos desde 2016 en adelante", expresó.

Marín también puntualizó que quisieron reunirse con Bravo cuando era capitán de la selección chileno, pero ese encuentro no se concretó. "Intentamos conversar con él desde el 2017 sobre el Fondo de Retiro, pero no se por qué no se dio ese acercamiento. Hoy Claudio pertenece a un gremio que no es el nuestro porque juega en Inglaterra, el Sifup rige para los jugadores activos de los 45 clubes profesionales chilenos", indicó.

"Cuando nos juntamos con los selecciones quedaron muy contentos cuando les contamos sobre el Fondo de Retiro. Claudio Bravo no estaba en ese momento en la Roja por las razones que todos conocemos", complementó.