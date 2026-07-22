Datos Clave Chile vs España: Peligra la serie de Copa Davis La razón: Nuestra federación está sin presidente tras la inhabilitación de Milovan Kegevic La irregularidad: Fue supuestamente presentar certificado de título profesional falso

El tenis chileno está viviendo una crisis profunda, ya que el presidente electo el pasado 6 de junio, Milovan Kegevic, fue inhabilitado por presentar certificados de título profesional presuntamente falsos, al igual que la secretaria del directorio Valentina Marín, todo esto tras la impugnación de la Comisión de Elecciones.

Esto tiene al deporte blanco descabezado en nuestro país y con un gran temor: el peligro que corre la serie de Copa Davis entre Chile y España, que dará pasajes a las Finales de la competición.

El riesgo de la serie de Chile vs España en Copa Davis

Según recogió el periodista Benjamín Benzaquén, la Federación Internacional de Tenis (actualmente conocida como World Tennis) impide en sus estatutos que las federaciones asociadas estén “acéfalas de autoridad”, como está siendo el caso de Chile, que además es la dueña de casa en esta trascendental serie entre Chile y España por la Copa Davis.

No está la posibilidad de que se juegue una confrontación sin autoridades locales, por lo que esta situación debe solucionarse lo antes posible. La Comisión de Elecciones está buscando que se repita el proceso de votaciones para elegir un mandamás en esta federación y todos esperamos que sea antes de ese importante compromiso.

¿Cuándo se juega la serie de Copa Davis entre Chile y España?

La serie de Copa Davis entre Chile y España se llevará a cabo el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

El duelo es válido por la segunda ronda de las Qualifiers de la Copa Davis y el ganador va a las finales de Bologna en noviembre.