Por fin se abre el telón para la Copa Mundial Sub 20 Chile 2025 y La Roja debuta frente a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.

Los nacionales, comandados por Nicolás Córdova tuvieron una intensa preparación y esta noche podrán mostrar el resultado de nueve meses de preparación a estadio lleno.

Chile saltará a la cancha con sus mejores hombres, eso incluye a Francisco Marchant, Juan Francisco Rossel y Lautaro Millán, quien rechazó a Argentina para defender a La Roja.

🔮Los mejores pronósticos del Chile vs Nueva Zelanda:

🆚 Chile y Nueva Zelanda ya midieron fuerzas

Antes de que se realizara el sorteo de la Mundial Sub 20, Chile y Nueva Zelanda acordaron jugar partidos amistosos de preparación para la Copa del Mundo.

La Roja jugó dos partidos ante los maoríes, uno a puerta cerrada y otro en el estadio Bicentenario de La Florida.

Así le fue a Chile ante Nueva Zelanda:

Chile 3-1 Nueva Zelanda

Chile 2-1 Nueva Zelanda

🔢Formaciones de Chile y Nueva Zelanda

🇨🇱Formación de Chile: Ignacio Sáez; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Milovan Celis, Nicolás Suárez; Mario Sandoval, Joaquín Silva, Lautaro Millán; Emiliano Ramos, Juan Francisco Rossel y Rodrigo Godoy.

🇳🇿Formación Nueva Zelanda: Henry Gray; Tze Loke, Luka Coveny, Luke Brooke-Smith, Troy Putt, Codey Phoenix, Luke Supyk, James Bulkeley, Finn Mckenlay, Oliver Middleton, Stipe Ukich, Joseph Wallis

📡¿Quién transmite el Chile vs Nueva Zelada por el Mundial Sub 20?

El partido se podrá ver en TV abierta por Chilevisión y todo el mundial por DirecTV. Chile y Nueva Zelanda juegan este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.