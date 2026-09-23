Datos Clave Lo último: El jugador del PSG y la selección de Marruecos será juzgado por violación. La apelación: La justicia francesa rechazó su recurso de apelación, por lo que será sometido a juicio oral. Los hechos: La investigación se basa en una acusación que tuvo lugar en febrero de 2023 en Francia.

Un duro revés judicial sufrió este miércoles Achraf Hakimi, defensor del París Saint-Germain y de la selección de Marruecos, que será sometido a juicio oral acusado de violación.

La justicia francesa rechazó el recurso presentado por los abogados del excompañero de Arturo Vidal y Alexis Sánchez en el Inter de Milán, quien enfrenta cargos por los hechos ocurridos en febrero de 2023.

¿Qué pasó con Achraf Hakimi?

Este miércoles la Corte de Casación rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Achraf Hakimi, por lo que la estrella del elenco parisino y capitán de la selección de Marruecos, será juzgado por violación.

La justicia francesa consideró que no había argumentos suficientes para admitir el recurso, por lo que finalmente lo desestimó. “La Corte de Casación rechazó el recurso del acusado al determinar que ningún motivo serio era apto para su admisión”, señaló el abogado de la denunciante, Bertrand Périer a través de un comunicado.

Con esto, se cerró formalmente el proceso de apelaciones, por lo que todo continuará con el juicio oral ante la Corte Criminal Departamental de Hauts-de-Seine.

Los hechos investigados por la justicia tuvieron lugar en febrero de 2023 luego que una joven denunciara a Hakimi por haberla violado en su domicilio en Boulogne-Billancourt, zona de los Altos de Sena en París.

La denunciante, que tenía 24 años en el momento de la denuncia, expuso que el jugador la besó y tocó sin su consentimiento para finalmente violarla. Aún se desconoce la fecha del juicio, el cual se podría llevar a cabo a inicios de 2027.

¿Dónde fueron compañeros Hakimi y Arturo Vidal?

En lo futbolístico, Achraf Hakimi y Arturo Vidal fueron compañeros en el Inter de Milán en la temporada 2020-21, puesto que ambos llegaron en el mismo mercado de pases al elenco italiano.

En el conjunto neroazzurro coincidieron en cancha en 29 oportunidades (23 en la Serie A, 4 en la Champions League y 2 en la Copa Italia). Durante su estadía en el Giuseppe Meazza, Hakimi también compartió con Alexis Sánchez.

El marroquí junto a los chilenos logró un hito histórico en Inter, puesto que pusieron fin a 11 años de sequías sin conquistar la liga italiana.