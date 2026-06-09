Lucas Bovaglio está teniendo una tremenda temporada con O’Higgins: el argentino tiene al equipo en los play-offs de la Copa Sudamericana, en semifinales de la Copa de la Liga y peleando los primeros lugares del Campeonato Nacional y eso que apenas lleva seis meses como director técnico del club.

No obstante, en su vida personal el estratega tiene una gran pena con la que carga todos los días, en una historia de vida que no solo hace más valioso su trabajo, sino que inspira a todos los que amamos el fútbol y a la vez tenemos una familia.

La emotiva historia del DT de O’Higgins Lucas Bovaglio

Lucas Bovaglio dio una entrevista en Todos Somos Técnicos de TNT Sports y contó una compleja historia familiar: “Pía (su hija más pequeña) tiene parálisis cerebral, ella está en silla de ruedas, a su vez tiene epilepsia, entonces, hay que tener cierto control para que no tenga ninguna crisis. Mi mujer vive para ella, y para mis otras dos hijas también, pero mis otras dos hijas tienen otras edades”.

“Hoy yo debería estar con mi esposa y con mis hijas, pero soy el sostén de mi familia y tengo que trabajar. Me apasiona esto y creo que puedo ser bueno en esto. No sé a dónde me llevará el futuro en esta profesión. Hoy quiero hacer lo mejor posible en O’Higgins, lo mejor que pueda. Y después el destino dirá, yo a mi mujer le tengo que levantar una estatua”, añadió con enorme emoción.

Finalmente, consultado por si sueña con dirigir la Selección Chilena dejó la frase más impactante: “Mis sueños son que Pía pueda algún día caminar. Esos son mis sueños. Yo no sueño muchas cosas raras, o no me quita el sueño trabajar en Europa, dirigir un equipo grande a Argentina. Yo quiero que mi hija sea independiente, recupere el vínculo con mi esposa”, cerró.