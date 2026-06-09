Datos Clave Resolución revocada: La Primera Sala de la Corte de Apelaciones acogió los argumentos de la Fiscalía y desestimó la libertad de movimiento nocturno otorgada a fines de mayo. El escenario legal: El exmediocampista deberá volver a cumplir arresto en su domicilio durante las noches, medida que mantenía desde que abandonó la cárcel de Rancagua. Proceso en curso: La Fiscalía Metropolitana Oriente continúa la indagatoria por delitos de carácter sexual, etapa previa a un eventual juicio oral.

El escenario judicial de Jorge Valdivia sufrió una nueva e importante modificación este lunes 8 de junio. En medio de la investigación que lidera la Fiscalía por denuncias de delitos sexuales, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que el exfutbolista y actual comentarista deportivo deberá volver a cumplir arresto domiciliario parcial en su hogar, dejando sin efecto la resolución del tribunal de garantía que había aliviado sus medidas cautelares la semana pasada.

¿Por qué la Corte de Apelaciones revocó el beneficio de Jorge Valdivia?

El pasado 29 de mayo, el 4° Juzgado de Garantía había acogido una solicitud de la defensa del exjugador, permitiéndole modificar su arresto nocturno para quedar únicamente con firma mensual y arraigo nacional. Frente a este dictamen, tanto la Fiscalía Metropolitana Oriente como la parte querellante interpusieron recursos de apelación.

Este lunes, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisó los antecedentes y resolvió a favor de la Fiscalía de Género. Con este fallo, el tribunal de alzada capitalino ordenó restablecer de manera inmediata el arresto domiciliario parcial nocturno, argumentando la necesidad de mantener el rigor de las cautelares previas.

¿Cuáles son las medidas cautelares vigentes que debe cumplir el exfutbolista?

Con la reciente determinación de la Corte, el exjugador de La Roja retoma las condiciones legales que venía cumpliendo desde enero de 2025, fecha en la que la Corte Suprema modificó su prisión preventiva.

Actualmente, Jorge Valdivia debe cumplir estrictamente con el siguiente listado de cautelares dictadas por la justicia:

Arresto domiciliario parcial nocturno.

Firma mensual.

Arraigo nacional (prohibición de salir del país).

Prohibición absoluta de acercarse a las víctimas.

¿Qué delitos investiga la Fiscalía en el caso de Jorge Valdivia?

El caso judicial que enfrenta el exseleccionado nacional ingresó al sistema en octubre de 2024 y actualmente se aproxima a su etapa de cierre de investigación.

El Ministerio Público indaga la presunta responsabilidad del imputado como autor en cuatro delitos de carácter sexual en contra de dos mujeres: dos delitos de violación, un delito de abuso sexual agravado y un delito de abuso sexual. De llegar a la instancia de juicio oral, las penas solicitadas por el ente persecutor podrían alcanzar los 15 años de presidio.

*Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal).