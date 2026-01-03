La política cruzó fronteras deportivas este fin de semana y encontró eco en un viejo conocido del fútbol chileno. José Manuel Rey, histórico defensor de la Vinotinto y campeón con Colo Colo, sorprendió con su reacción tras la captura de Nicolás Maduro, generando revuelo en redes sociales.

El exfutbolista, que formó parte del plantel albo que se coronó en el Clausura 2009, no se guardó nada y aprovechó el momento para compartir una publicación que incluyó a Donald Trump… bailando joropo. Sí, así como lo lees.

🇻🇪 José Manuel Rey celebró la caída de Maduro con imagen de Trump

La detención de Nicolás Maduro, quien fue capturado en Caracas y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos, provocó múltiples reacciones en Venezuela. Una de las más llamativas fue la de José Manuel Rey, exdefensor central y símbolo de la selección vinotinto.

A través de sus redes sociales, el exjugador de Colo Colo publicó una caricatura de Donald Trump bailando joropo, una danza tradicional venezolana. El gesto no pasó desapercibido y rápidamente fue replicado por medios y usuarios, generando conversación en redes sociales.

“Perfect timing! Este 10 de enero celebramos!!!”, escribió Rey, haciendo alusión a una fecha simbólica: ese día se conmemoraban las tomas de posesión presidencial de Maduro en 2019 y 2025.

⚽ Su paso por Colo Colo y el recuerdo del título

José Manuel Rey no fue un simple refuerzo extranjero. El zaguero llegó a Colo Colo en 2009 y se convirtió en parte importante del equipo que terminó alzando la copa del Torneo de Clausura bajo la conducción de Hugo Tocalli.

Su estilo aguerrido y su experiencia internacional lo transformaron en un pilar defensivo, aportando liderazgo dentro y fuera de la cancha. Tras su paso por Macul, continuó su carrera en el fútbol venezolano y mantuvo una activa presencia en la vida pública del país.

🕊️ Rey, Trump y un mensaje con doble lectura

La imagen de Trump bailando no fue casual. El expresidente estadounidense ha sido una de las figuras internacionales más duras contra el régimen de Nicolás Maduro, al punto de ofrecer recompensas por su captura en años anteriores.

Por lo mismo, el posteo de Rey tiene un claro simbolismo: una celebración por lo que muchos ven como el fin de una era. El exdefensor incluso acompañó la imagen con una bandera de Venezuela sobre fondo blanco, dando señales de esperanza de cara al futuro político del país.