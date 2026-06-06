Datos Clave Final Bosses Alinea: CR7, Lookman y Wissa buscan el último boleto a semifinales. Viking Voltage Responde: Haaland, Raphinha y Koulibaly combinan potencia y velocidad. Hinchas Eligen Ganador: Los fanáticos votan en redes y comentarios quién avanza.

El Al Aire Libre Cage 2026 llega a su fase de cuartos de final con dos de los equipos que más convencieron al público en la fase de grupos. Inspirado en las históricas cages de Nike, el torneo continúa reuniendo a figuras mundiales en enfrentamientos intensos y definidos por los hinchas.

Ahora será el turno de Final Bosses y Viking Voltage, dos equipos que ya demostraron su calidad y que ahora se enfrentan por un lugar en las semifinales.

Cristiano Ronaldo y Haaland a la Jaula

Final Bosses llega a los cuartos de final con la confianza que da el respaldo del público. Cristiano Ronaldo aporta presencia y definición letal en cada jugada, Yoane Wissa rompe líneas con velocidad y agresividad, mientras Ademola Lookman añade desequilibrio y creatividad en espacios reducidos. Un equipo diseñado para atacar constantemente y que ya sabe lo que es ganar.

Enfrente estará Viking Voltage, un equipo que convenció por su intensidad y su capacidad de hacer daño en cada transición. Kalidou Koulibaly lidera con fuerza y personalidad, Raphinha acelera los ataques con creatividad y regate, mientras Erling Haaland convierte cualquier oportunidad en peligro inmediato gracias a su potencia y definición letal. Juntos forman uno de los tríos más temibles que quedan en el torneo.

¿Qué es el Al Aire Libre Cage 2026?

En la cage, los hinchas siguen teniendo la última palabra.

Las votaciones estarán disponibles en las redes sociales de Al Aire Libre y en la sección de comentarios del sitio, donde los fanáticos podrán debatir cada jugada y apoyar a su trío favorito. Técnica, creatividad, personalidad y química colectiva marcarán la diferencia en cada duelo.

¿Quién avanzará a las semifinales?