Datos Clave Rosario Rumble Alinea: Messi, Osimhen y Xavi Simons apuestan por magia y velocidad. Viking Voltage Responde: Haaland, Raphinha y Koulibaly combinan potencia y desequilibrio. Cierre de Octavos: Este duelo baja el telón de la primera ronda del torneo.

El Al Aire Libre Cage 2026 cierra la primera ronda con un choque lleno de estrellas mundiales. Inspirado en las históricas cages de Nike, el torneo sigue reuniendo talento global en enfrentamientos intensos definidos completamente por los hinchas.

Ahora será el turno de Rosario Rumble y Viking Voltage en un duelo entre creatividad ofensiva y fuerza física.

Messi vs Haaland cierran los octavos de final

Rosario Rumble apuesta por velocidad y magia en espacios reducidos. Xavi Simons aporta desequilibrio constante, Victor Osimhen rompe líneas con potencia y agresividad, mientras Lionel Messi sigue marcando diferencias con visión, control y genialidad en cada posesión.

Viking Voltage responde con intensidad y presencia física. Kalidou Koulibaly lidera con fuerza y personalidad, Raphinha acelera los ataques con creatividad y regate, mientras Erling Haaland convierte cualquier oportunidad en peligro inmediato gracias a su potencia y definición letal.

¿Qué es el Al Aire Libre Cage 2026?

En la cage, los hinchas siguen teniendo la última palabra.

Las votaciones estarán disponibles en las redes sociales de Al Aire Libre y en la sección de comentarios del sitio, donde los fanáticos podrán debatir cada jugada y apoyar a su trío favorito. Técnica, creatividad, personalidad y química colectiva marcarán la diferencia.

¿Quién dominará la octava jornada?