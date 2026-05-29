Datos Clave Red Redemption Alinea: Salah, Bellingham y Mané apuestan por velocidad y definición. Autobahn AC Responde: Dembélé, Wirtz y Tonali combinan regate, visión y orden. Hinchas Deciden Todo: Los fanáticos votan en redes y comentarios quién avanza.

El Al Aire Libre Cage 2026 sigue aumentando la intensidad con una cuarta jornada llena de figuras mundiales. Inspirado en el clásico formato de las cages de Nike, el torneo continúa reuniendo a 48 futbolistas en duelos rápidos y explosivos definidos por los hinchas.

Ahora será el turno de Red Redemption y Autobahn AC en un choque entre potencia ofensiva y creatividad sin límites.

Salah y Bellingham contra Dembélé

Red Redemption llega con experiencia y velocidad de sobra. Sadio Mané rompe líneas con intensidad constante, Jude Bellingham controla el ritmo con personalidad y despliegue físico, mientras Mohamed Salah aporta definición letal y movimientos imposibles de marcar en espacios reducidos. Es un equipo pensado para atacar a máxima velocidad.

Enfrente estará Autobahn AC, un trío que apuesta por el desequilibrio y la técnica. Sandro Tonali aporta orden e intensidad, Florian Wirtz genera juego con creatividad y visión, y Ousmane Dembélé convierte cada ataque en una situación impredecible gracias a su velocidad y regate.

¿Qué es el Al Aire Libre Cage 2026?

En la cage, la última palabra siempre la tienen los hinchas.

Las votaciones estarán disponibles en las redes sociales de Al Aire Libre y en la sección de comentarios del sitio, donde los fanáticos podrán debatir cada jugada y respaldar a su trío favorito. Técnica, creatividad, personalidad y química colectiva marcarán la diferencia.

¿Quién dominará la cuarta jornada?