Alexis Sánchez ha sido siempre una ilusión para U de Chile: el tocopillano es hincha reconocido de los Azules y ahora que termina su contrato en Sevilla parecía ser un momento idóneo para que cumpliera su sueño de jugar en el club de sus amores.

No obstante, todo esto se echa por tierra porque Alexis decidió quedarse un año más en Europa, lo que salió de las misma boca del jugador, pese a que por el momento no se ha oficializado su continuidad en Sevilla o su fichaje en otro elenco.

Alexis Sánchez le dice NO a U de Chile y se queda en Europa

El periodista Cristian Caamaño aprovechó su tribuna en el programa de streaming Balong Noite para contar que en un vuelo desde Madrid a Chile un hincha de la U le preguntó directamente a Alexis Sánchez si es que se viene al elenco estudiantil.

La respuesta de Sánchez fue clara: “Me quedo un año más en Europa“, situación que termina con toda esperanza de los fanáticos universitarios, que esperaban ver al bicampeón de América jugando en nuestra liga con la camiseta del Romántico Viajero.

¿Por qué U de Chile esperaba la opción de Alexis Sánchez?

Además de la tremenda jerarquía de Alexis Sánchez que es indudable, la razón es que U de Chile tiene grandes problemas en su zona delantera.

Su goleador del año es Eduardo Vargas con apenas cinco tantos. Por otra parte, Juan Martín Lucero tiene solo dos conquistas y Octavio Rivero prácticamente no ha jugado, ya que sufrió una grave lesión de rodilla a las pocas semanas de haber fichado en los estudiantiles.

¿Qué otras opciones de refuerzo tiene U de Chile?

Felipe Mora es otra de las posibilidades que tiene U de Chile, aunque con opciones principalmente a fin de año cuando termina su vínculo con Portland Timbers.

Además, ha sonado Paulo Díaz, pero es difícil debido a su alto costo, principalmente en el sueldo.