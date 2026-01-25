El Spotify Camp Nou abrirá sus puertas este domingo 25 de enero para recibir un duelo que pinta parejo sobre el papel, pero que esconde realidades bien distintas. Por un lado, un Barcelona líder que viene de tropezar en Anoeta y que siente la respiración del Real Madrid a solo un punto de distancia. Por el otro, un Real Oviedo colista, sumido en la peor racha de su historia en Primera División, sin conocer la victoria hace once partidos.

El equipo de Hansi Flick no puede darse el lujo de un nuevo resbalón. La derrota 2-1 ante la Real Sociedad en la jornada anterior dejó en evidencia las fragilidades defensivas que han perseguido al conjunto catalán durante todo el curso.

La táctica del Barcelona bajo la batuta de Flick se sostiene sobre pilares claros: presión alta desde el primer minuto, línea defensiva adelantada y un ataque vertical que busca desmantelar al rival con rapidez. El 4-2-3-1 ha sido la formación base, con Frenkie de Jong y Eric García como pivotes que ordenan el tránsito, y un tridente ofensivo que ha sembrado el terror en LaLiga. Lewandowski, con once tantos en veinte jornadas, Raphinha con nueve dianas y Lamine Yamal con siete anotaciones conforman la sociedad más letal de Europa.

Del otro lado, el Oviedo de Guillermo Almada llega desesperado. El técnico uruguayo, que arribó en diciembre para intentar salvar al club del descenso, implementa un 4-2-3-1 rígido donde la estructura manda más que los nombres propios. La presión alta y el juego vertical son sus señas de identidad, pero la falta de punch goleador —apenas once tantos en veinte fechas— condena al conjunto carbayón a pelear desde el fondo.

El Barcelona, con 49 puntos y dieciséis victorias, no puede relajarse. El Real Madrid acecha y cualquier desliz podría costarle el liderato. El Oviedo, con apenas trece unidades y colista absoluto, necesita un milagro para romper la maldición y comenzar a soñar con la salvación.

