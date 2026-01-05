El mediocampista de Coquimbo Unido, Alejandro Camargo, valoró el estilo humano y la gestión del nuevo entrenador Hernán Caputto, comparándolo con el “Chino” González, y proyectó un año exigente para el equipo en las 5 competencias.

Camargo también destacó la importancia de una buena pretemporada y la preparación física de los Piratas para enfrentar un calendario cargado en 2026, que incluirá la participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

🤝 Confianza en la nueva era bajo Caputto

En la antesala de la temporada 2026, Alejandro Camargo, volante de Coquimbo Unido, entregó su análisis sobre el presente del equipo y la llegada del nuevo entrenador Hernán Caputto. En conversación con RedGol, el mediocampista destacó similitudes entre el actual técnico y su antecesor Esteban “Chino” González, valorando especialmente el enfoque humano y la forma de gestionar el plantel.

Camargo señaló que ambos entrenadores comparten una manera cercana de relacionarse con los jugadores, aspecto que considera clave para sostener el rendimiento competitivo del equipo tras el título obtenido en 2025. “Caputto y el ‘Chino’ González son muy similares en su forma de tratar al jugador”, afirmó el futbolista, subrayando la importancia del liderazgo dentro del camarín.

Con el objetivo de defender el título y competir en múltiples frentes, Camargo proyecta un año exigente para el Pirata. El equipo deberá disputar la Copa Libertadores, la Copa Chile, la Supercopa y el nuevo formato de Copa de la Liga, además del campeonato nacional. “Esperamos y tenemos toda la fe del mundo que andaremos bien”, afirmó con optimismo, destacando la intención de competir al más alto nivel en las cinco competencias que enfrentará Coquimbo.

🏴‍☠️ Preparación física y enfoque del plantel

Sobre la preparación para el arranque de la temporada, Camargo fue enfático: la base estará en el trabajo físico y en llegar con fuerza al inicio oficial del torneo. “Hoy hay que hacer una buena pretemporada, con mucho físico y ojalá ganar todos los partidos que vienen”, comentó, poniendo el foco en la importancia de la pretemporada para llegar en óptimas condiciones.

Además, el mediocampista resaltó la importancia de mantener la competitividad y el espíritu ganador dentro del grupo, citando la experiencia del año pasado como un motor para enfrentar los desafíos que se avecinan. Su visión, junto con la gestión de Caputto, plantea un ambiente de confianza y ambición en el plantel pirata.