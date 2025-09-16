Colo Colo ha tenido una temporada muy lejos de lo esperado. Los albos, que se reforzaron con grandes nombres, han sufrido grandes fracasos en el año, lo que tiene preocupados a sus hinchas.

Uno de los factores del presente del equipo es el nivel de los fichajes, quienes llegaron con un gran cartel, pero que en su mayoría no han logrado destacar. Uno de ellos es Salomón Rodríguez, cuyo desempeño en el club ha sido muy bajo.

Pese a sus pobres números, el delantero no piensa en partir del Estadio Monumental, según confirmó su propio representante.

😮 Revelan la intención de Salomón Rodríguez en Colo Colo

En conversación con Radio ADN, Edison Mastrángelo, agente de Rodríguez, señaló que “está lejos de su nivel, no ha podido llegar a lo que él puede ser. Está contento de estar en Colo Colo, pero por supuesto que está preocupado por su nivel. He hablado con él y lo atribuye a que no se le están dando las cosas; el delantero vive de goles y cuando convierte, vuelve”.

“Él tiene que demostrar y, de aquí a fin de año, evaluaremos con el técnico y la directiva. Vamos a acompañar la decisión que tomen, pero la ilusión y la intención es triunfar en Colo Colo. Su cabeza está en eso, hoy no piensa en otras posibilidades”, agregó.

💪 Las condiciones de Rodríguez que esperan en Colo Colo

Por último, indicó algunas de las capacidades que tiene Salomón Rodríguez y que en Colo Colo esperan ver en lo que resta del año. “Él es una persona callada e introvertida, pero dentro de la cancha, cuando está bien, es bravo de bancar. Es guapo, va al primer palo, la dividida siempre es de él y define muy bien”, afirmó.

“No está en su mejor momento, pero estas cosas les pasan incluso a los mejores jugadores”, concluyó el agente del futbolista.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

Sigue en toda la actualidad de Colo Colo por Al Aire Libre.