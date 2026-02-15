El árbitro Héctor Jona, quien dirigió la victoria por 2-1 de Limache vs O’Higgins, se quejó de la actitud de los jugadores, no solo en este compromiso sino que en general en el fútbol chileno.

Jona habló de la exageración de los futbolistas y su exceso de reclamos, asegurando que deben poner de su parte para que mejore la actividad.

😱 El descargo de Héctor Jona tras el Limache vs O’Higgins

En diálogo con los medios tras el compromiso de Limache vs O’Higgins en el estadio Lucio Fariña de Quillota, Héctor Jona respondió a los cuestionamientos por el tiempo de adición en dicho duelo.

“Eran los tiempos que correspondían, lo conversamos con los muchachos y creo que fue lo justo. Ya pasa a otro tema, ellos tuvieron 90 o 100 minutos para poder hacer un gol y después nos cargan a nosotros, pero eso es parte del juego y la picardía del juego”, señaló Jona.

Además, profundizó la crítica: “Muchas veces se genera pérdida de tiempo en el fútbol nacional, los jugadores se quedan mucho rato en el piso, después los culpables lamentablemente somos nosotros. A veces yo también les he llamado la atención, ustedes se pueden haber dado cuenta hace mucho tiempo en Rancagua cuando hablé con (Omar) Carabalí”.

“Es un tema que tenemos que trabajarlos todos juntos, nosotros (los árbitros) tratamos de hacerlo lo mejor posible y los muchachos también tienen que colocar de su parte”.

“De ambas partes tenemos que poner un granito de arena para mejorar el fútbol nacional, ya que después salen al extranjero. O’Higgins ahora va a jugar afuera (en Copa Libertadores contra Bahía de Brasil) y muchas veces no es lo mismo. Todos queremos que nos vaya bien”, sentenció.