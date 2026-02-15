Deportes Concepción podría perder a una de sus apuestas más importantes del mercado. El volante argentino que llegó como refuerzo estelar al León de Collao, está en plena negociación para emigrar al extranjero, justo cuando el equipo inicia su camino en la temporada.

La ausencia del mediocampista en el clásico ante Universidad de Concepción encendió las alarmas. Tras la derrota 2-1, el técnico Patricio Almendra confirmó lo que ya era un rumor fuerte: el jugador tiene una opción concreta en un gigante del fútbol uruguayo.

🔵 Mauricio Vera y su posible salida de Deportes Concepción a Nacional

Patricio Almendra confirmó que Mauricio Vera negocia con Nacional de Montevideo y que su continuidad en Deportes Concepción está en duda. “Mauro está en una negociación con un club del extranjero. No tiene su cabeza acá. Está viendo una posibilidad de jugar Copa Libertadores”, explicó el entrenador en conferencia.

El DT fue claro: no puede asegurar si el traspaso se concretará, pero dejó entrever que la chance es real y avanzada. El llamado del Bolso seduce al mediocampista de 27 años, formado en River Plate y ex capitán de Boston River.

🇺🇾 La oferta de Nacional y los detalles de la negociación

Según informó el periodista Rodri Vázquez en su cuenta de X, Nacional presentó una oferta de préstamo con cargo de 50 mil dólares y una opción de compra por más del 60% del pase, por una cifra inferior a los 200 mil dólares.

La negociación sería directa entre clubes y podría cerrarse en los próximos días, independientemente de otros movimientos en el plantel uruguayo.

Almendra fue prudente: “Lo están viendo de club a club, no puedo ahondar más en detalles”. Sin embargo, reconoció que conversó con el jugador y que entiende su decisión.

🚨 ATENCIÓN | Nacional tiene negociaciones avanzadas con Deportes Concepción de Chile para incorporar al volante argentino de 27 años, Mauricio Vera.



➡️ Los tricolores hicieron una oferta de un préstamo con cargo (USD 50.000) con opción de compra por algo más del 60% de la ficha… pic.twitter.com/aqgBv7o0lo — Rodri Vázquez (@RodriVazquez95) February 15, 2026

⚽ El impacto en el plantel y la postura de Patricio Almendra

El técnico de Deportes Concepción fue honesto respecto al impacto que tendría la salida de Vera. “No tendría un jugador que no esté con su cabeza 100 por ciento acá. Si yo fuera Vera, tomo la opción”, sostuvo, dejando en claro que no bloqueará el sueño del futbolista.

Además, recordó que el actual DT de Nacional, Jadson Viera, ya dirigió a Vera en Boston River, lo que facilitaría el retorno a Uruguay.

La posible partida del mediocampista obliga al León de Collao a replantear su plantel en plena competencia. Mientras tanto, el futuro de Mauricio Vera parece definirse en cuestión de horas.