El mercado todavía no abre oficialmente, pero el movimiento ya comenzó en los dos equipos más grandes del país. La U de Chile prepara la reestructuración de su plantel 2026 y uno de los focos urgentes está en el arco: Cristopher Toselli no seguiría y en el CDA necesitan un competidor real para Gabriel Castellón. Dentro de las carpetas que se analizan, un nombre tomó fuerza por rendimiento, edad y proyección: Tomás Ahumada, el guardameta de 24 años que viene firmando temporadas de alto nivel en Audax Italiano.

Pero en el fútbol chileno nada es lineal. Mientras la U avanzaba en su análisis, la información comenzó a circular en el Monumental: Ahumada también fue ofrecido a Colo Colo. Y ahí la historia cambió de tono. El Cacique, que podría perder a Brayan Cortés si concreta su salida al extranjero, evalúa alternativas para no quedar descubierto en un puesto clave. El resultado: un Superclásico silencioso, sin goles, sin hinchadas, pero con un arquero que hoy está en el centro del tablero.

Ahumada, con casi 40 partidos en el año y 12 vallas invictas, aparece como uno de los porteros más buscados del mercado nacional. Su carpeta ya está en el CDA, en Macul y también en otros clubes que siguen atentos. Su futuro, por ahora, es una incógnita… y eso lo convierte en el fichaje que puede mover el verano.

🧤 ¿Por qué Tomás Ahumada aparece en la mira de la U de Chile para 2026?

La U definió su primera gran decisión del mercado: todo apunta a que Toselli no continuará.

En ese escenario, la dirigencia busca un arquero que compita de igual a igual con Castellón, y Ahumada calza con el perfil: joven, con experiencia, regular y con proyección internacional.

Durante 2024 y 2025 fue uno de los porteros más destacados del torneo, acumulando casi 40 partidos entre Campeonato Nacional y Copa Chile, más 12 arcos en cero. Esa consistencia lo instaló como alternativa real en el CDA. Su nombre está en la lista corta y es uno de los más evaluados.

🔥 ¿Por qué Colo Colo también se metió en la pelea por el mismo arquero?

En Macul la situación es distinta, pero igual de estratégica.

El club sigue pendiente del futuro de Brayan Cortés, que tiene propuestas desde el extranjero y podría salir a cambio de una cifra millonaria. Si eso ocurre, el Cacique debe actuar rápido.

En las últimas semanas han llegado varias carpetas al Monumental y, según información recogida por En Cancha, una de ellas fue precisamente la de Tomás Ahumada, quien gusta en la gerencia deportiva y ya había sido seguido anteriormente por Daniel Morón.

El escenario es claro:

Si Cortés se va, Ahumada entra automáticamente como opción.

Si Cortés se queda, lo evaluarán según precio y oportunidades de mercado.

📊 ¿Cómo ha sido el rendimiento de Tomás Ahumada en Audax Italiano?

El 2025 de Ahumada tuvo dos mitades distintas:

Primer semestre sobresaliente , consolidándose como una de las figuras del torneo.

, consolidándose como una de las figuras del torneo. Segundo semestre irregular, al ritmo de un Audax que perdió terreno en la lucha por copas.

Aun así sus números son sólidos:

39 partidos oficiales en 2025

12 vallas invictas

Figura en varios triunfos clave de los itálicos

Esos datos lo posicionan como uno de los arqueros con mejor rendimiento del campeonato.

🔎 ¿Qué falta para saber si Ahumada jugará en Colo Colo, la U de Chile o en otro club?

Todo quedará definido tras el cierre del torneo.

Recién ahí comenzarán las negociaciones formales, tanto en el CDA como en Macul.

Los factores que decidirán su destino:

Situación contractual de Toselli en la U

Posible venta de Brayan Cortés

Condiciones económicas de Audax

Ofertas de terceros clubes, nacionales o internacionales

📝 En síntesis

Tomás Ahumada es uno de los arqueros más buscados del mercado 2026.

La U de Chile lo tiene en carpeta como reemplazo de Toselli.

Colo Colo también evalúa su fichaje, sobre todo si sale Cortés.

Sus números en Audax lo respaldan como una opción de nivel.

Su futuro se resolverá tras el final del campeonato, con varios clubes atentos.

📣 Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura de la recta final del Campeonato Nacional, el calendario completo, resultados, estadísticas y el minuto a minuto del torneo 2025.