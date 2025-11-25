Colo Colo entra en una semana cargada de tensión deportiva y movimientos clave que pueden marcar su cierre de temporada. El Cacique llega al tramo final con la obligación de defender su lugar en zona de copas internacionales, pero lo hace bajo presión: comparte puntaje con Cobresal, su próximo rival, y el duelo del viernes en El Salvador asoma como una final anticipada en la lucha por un cupo continental. En paralelo, el mercado vuelve a encenderse en Macul con un nombre que seduce al club… y también a la U de Chile, lo que abrió un nuevo capítulo en la disputa del libro de pases.

El plantel dirigido por Gustavo Ortiz suma tres triunfos en los últimos cuatro partidos y busca mantener esa línea para no perder terreno en una tabla comprimida donde cada fecha mueve el tablero. Con la dirigencia preparando decisiones para 2026, entre renovaciones, retornos y objetivos institucionales, cualquier novedad —lesiones, fichajes, suspensiones o movimientos internos— puede cambiar el escenario. Hoy Colo Colo es séptimo, último puesto de Copa Sudamericana, pero igualado en puntos con Cobresal y a solo una victoria de alcanzar a Palestino. No hay margen de error. Sigue la información, minuto a minuto, del conjunto Popular y entérate de todo lo que pasa con Colo Colo hoy.

Todas las noticias de Colo Colo de este martes 25 de noviembre

📊 Posiciones: ¿en qué lugar está Colo Colo en la tabla?