Audax Italiano recibe a Palestino este domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la fecha 29 de la Liga de Primera. El partido se transmite en vivo y en exclusiva por HBO Max, sin señal de TNT Sports Premium en televisión, según la programación de TNT Sports informada por ADN. Es el clásico de colonias y llega con mucho en juego: los itálicos pelean por no descender y el Tino, por la Copa Sudamericana.
Horario y estadio de Audax Italiano vs Palestino
- Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.
- Hora: 20:30 horas de Chile.
- Estadio: Bicentenario de La Florida.
- Competencia: Liga de Primera, fecha 29.
Dónde ver EN VIVO a Audax y Palestino
Audax Italiano no gana hace 5 partidos.
Palestino no gana hace 5 partidos.
Audax Italiano: Giovani Chiaverano (6 goles); Palestino: N. Da Silva (9 goles).
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Patricio Graff
- C. MuñozLesionado
- E. FerrarioSuspendido
- F. TroyanskySuspendido
DT Guillermo Martin Farré
- Dylan GlabySuspendido
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLiga de Primera 2026
Goleadores
- Giovani Chiaverano6goles
- F. TroyanskySuspendido5goles
- C. Pinares4goles
- N. Da Silva9goles
- Gonzalo Tapia5goles
- César Munder3goles
Últimos resultados
- Cobresal20 nov. · Liga de Primera · visitaP 2-3
- Coquimbo Unido8 nov. · Liga de Primera · localP 0-1
- Deportes Limache2 nov. · Liga de Primera · visitaP 0-2
- Universidad Católica28 oct. · Liga de Primera · visitaE 1-1
- Huachipato23 oct. · Liga de Primera · localE 1-1
- Unión La Calera20 nov. · Liga de Primera · localP 0-1
- Deportes La Serena7 nov. · Liga de Primera · visitaP 0-1
- Deportes Concepción2 nov. · Liga de Primera · visitaP 0-1
- Colo-Colo25 oct. · Liga de Primera · localE 1-1
- Deportes Limache11 oct. · Liga de Primera · visitaE 2-2
Historial51 partidos oficiales
- 30 jun. 2026Audax Italiano3-2Palestino
- 23 jun. 2026Palestino1-2Audax Italiano
- 31 may. 2026Palestino0-0Audax Italiano
- 1 ago. 2025Audax Italiano1-1Palestino
- 10 may. 2025Audax Italiano2-2Palestino
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Colo-Colo
|28
|+32
|64
|PEGGG
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|GGPGG
|3
|Universidad Católica
|28
|+16
|49
|PEGGP
|4
|Coquimbo Unido
|27
|+5
|41
|GPGGG
|5
|Deportes Limache
|28
|+7
|40
|EGGPP
|6
|Everton
|28
|+7
|40
|GPEPP
|9
|Palestino
|28
|0
|38
|EEPPP
|13
|Audax Italiano
|28
|-9
|30
|EEPPP
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 28/11 19:30
- Streaming: HBO Max (exclusivo).
- TV: el partido no irá por TNT Sports Premium.
Se juega a la misma hora que Unión La Calera vs Universidad de Concepción, Everton vs O’Higgins y Ñublense vs Cobresal, tres partidos que también mueven la parte baja y la pelea por las copas.
Descenso para uno, Sudamericana para el otro
Audax Italiano es decimotercero con 30 puntos, igualado con Cobresal y uno por debajo de O’Higgins, en la zona que marca la salvación. Según las cuentas de ADN, si itálicos y mineros suman este domingo, un empate entre La Calera y la UdeC dejaría a ambos colistas condenados al descenso.
Palestino, con 38 puntos, está en el grupo de ocho equipos que caben en cuatro unidades en la carrera por la Sudamericana, junto a Coquimbo, Limache, Everton, La Serena, Deportes Concepción, Ñublense y Huachipato. En la última fecha recibirá a Everton, rival directo.
¿Cómo llegan Audax Italiano y Palestino?
Ninguno de los dos gana desde hace cinco partidos, según Sportmonks. Audax viene de tres derrotas seguidas: 0-2 en Limache, 0-1 ante Coquimbo y 2-3 en su visita a Cobresal. Palestino también suma tres caídas al hilo, todas por 0-1: ante Deportes Concepción, La Serena y Unión La Calera.
El historial está parejo. En la base de Sportmonks, desde 2005, Audax ganó 20 de los 51 partidos, Palestino 18 y hubo 13 empates.
Después de este domingo quedará solo la última fecha, el fin de semana del 6 de diciembre, para cerrar las cuentas de ambos.