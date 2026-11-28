Audax Italiano recibe a Palestino este domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la fecha 29 de la Liga de Primera. El partido se transmite en vivo y en exclusiva por HBO Max, sin señal de TNT Sports Premium en televisión, según la programación de TNT Sports informada por ADN. Es el clásico de colonias y llega con mucho en juego: los itálicos pelean por no descender y el Tino, por la Copa Sudamericana.

Ficha del partido Fecha: Domingo 29 de noviembre Hora: 20:30 (Chile) Estadio: Estadio Bicentenario Municipal de La Florida Competencia: Liga de Primera, fecha 29 Árbitro: J. Lara Transmisión: HBO Max Datos al 28 de noviembre de 2026.

Horario y estadio de Audax Italiano vs Palestino

Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.

Hora: 20:30 horas de Chile.

Estadio: Bicentenario de La Florida.

Competencia: Liga de Primera, fecha 29.

Dónde ver EN VIVO a Audax y Palestino

Liga de Primera 2026 · Fecha 29 Audax Italiano 13.º · 30 pts Domingo 29 de noviembre Dom 29/11 20:30 hora de Chile Palestino 9.º · 38 pts Estadio Estadio Bicentenario Municipal de La Florida Ciudad Santiago de Chile · 12.000 pl. Árbitro J. Lara Clima 27 °C · cubierto Cómo ver en vivo: TNT Sports · MAX · TNT Go · TNT Sports Premium (Chile) → Sin triunfos Audax Italiano no gana hace 5 partidos. Sin triunfos Palestino no gana hace 5 partidos. Sus goleadores Audax Italiano: Giovani Chiaverano (6 goles); Palestino: N. Da Silva (9 goles). Dónde ver Formaciones probables Campaña Goleadores Últimos resultados Historial Tabla Dónde ver EN VIVO EN VIVO TNT Sports Televisión · Chile EN VIVO MAX Streaming · Chile EN VIVO TNT Go Streaming · Chile EN VIVO TNT Sports Premium (Chile) Televisión · Chile Formaciones probables Probable Audax Italiano Palestino Audax Italiano 4-4-2 DT Patricio Graff 1 T. Ahumada 35 Rebolledo 16 O. Rojas 29 Ortiz 3 F. Salomoni 7 P. Guajardo 19 C. Pinares4 goles 24 N. Orellana 8 M. Collao 9 Coelho 21 Chiaverano6 goles 6 goles Bajas C. Muñoz Lesionado

E. Ferrario Suspendido

F. Troyansky Suspendido Palestino 4-4-2 DT Guillermo Martin Farré 25 Perez 23 León 3 Roco 2 Espinoza 4 Ceza 27 Munder3 goles 3 goles 18 Gallegos 15 Montes 17 Eggel 20 Tapia5 goles 14 Abrigo Bajas Dylan Glaby Suspendido Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Campaña Liga de Primera 2026 Audax Italiano Balance en 28 partidos 7G · 9E · 12P 30 Goles marcados 1,07 por partido 39 Goles recibidos 1,39 por partido 9 Vallas invictas 32 % de los partidos 50,2 % Posesión media 13,0 Remates por partido 4,0 al arco 4,4 Córners por partido Local 5G · 5E · 4P Visita 2G · 4E · 8P Palestino Balance en 28 partidos 11G · 5E · 12P 39 Goles marcados 1,39 por partido 39 Goles recibidos 1,39 por partido 5 Vallas invictas 18 % de los partidos 52,0 % Posesión media 15,4 Remates por partido 4,6 al arco 4,8 Córners por partido Local 7G · 4E · 3P Visita 4G · 1E · 9P Goleadores Audax Italiano Giovani Chiaverano 6 goles

F. Troyansky Suspendido 5 goles

C. Pinares 4 goles Palestino N. Da Silva 9 goles

Gonzalo Tapia 5 goles

César Munder 3 goles Últimos resultados Audax Italiano Cobresal 20 nov. · Liga de Primera · visita P 2-3

Coquimbo Unido 8 nov. · Liga de Primera · local P 0-1

Deportes Limache 2 nov. · Liga de Primera · visita P 0-2

Universidad Católica 28 oct. · Liga de Primera · visita E 1-1

Huachipato 23 oct. · Liga de Primera · local E 1-1 Palestino Unión La Calera 20 nov. · Liga de Primera · local P 0-1

Deportes La Serena 7 nov. · Liga de Primera · visita P 0-1

Deportes Concepción 2 nov. · Liga de Primera · visita P 0-1

Colo-Colo 25 oct. · Liga de Primera · local E 1-1

Deportes Limache 11 oct. · Liga de Primera · visita E 2-2 Historial 51 partidos oficiales 20 victorias 13 empates victorias 18 Audax Italiano 3-2 Palestino

Palestino 1-2 Audax Italiano

Palestino 0-0 Audax Italiano

Audax Italiano 1-1 Palestino

Audax Italiano 2-2 Palestino Tabla de posiciones Fase regular 2026 # Club PJ DG Pts Forma 1 Colo-Colo Colo-Colo 28 +32 64 PEGGG 2 Universidad de Chile Universidad de Chile 28 +26 54 GGPGG 3 Universidad Católica Universidad Católica 28 +16 49 PEGGP 4 Coquimbo Unido Coquimbo Unido 27 +5 41 GPGGG 5 Deportes Limache Deportes Limache 28 +7 40 EGGPP 6 Everton Everton 28 +7 40 GPEPP 9 Palestino Palestino 28 0 38 EEPPP 13 Audax Italiano Audax Italiano 28 -9 30 EEPPP Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 28/11 19:30

Streaming: HBO Max (exclusivo).

TV: el partido no irá por TNT Sports Premium.

Se juega a la misma hora que Unión La Calera vs Universidad de Concepción, Everton vs O’Higgins y Ñublense vs Cobresal, tres partidos que también mueven la parte baja y la pelea por las copas.

Descenso para uno, Sudamericana para el otro

Audax Italiano es decimotercero con 30 puntos, igualado con Cobresal y uno por debajo de O’Higgins, en la zona que marca la salvación. Según las cuentas de ADN, si itálicos y mineros suman este domingo, un empate entre La Calera y la UdeC dejaría a ambos colistas condenados al descenso.

Palestino, con 38 puntos, está en el grupo de ocho equipos que caben en cuatro unidades en la carrera por la Sudamericana, junto a Coquimbo, Limache, Everton, La Serena, Deportes Concepción, Ñublense y Huachipato. En la última fecha recibirá a Everton, rival directo.

¿Cómo llegan Audax Italiano y Palestino?

Cómo llegan Audax Italiano P P P E E Fecha Rival L/V Res. 20/11 Cobresal

Liga de Primera V 2-3 8/11 Coquimbo Unido

Liga de Primera L 0-1 2/11 Deportes Limache

Liga de Primera V 0-2 28/10 Universidad Católica

Liga de Primera V 1-1 23/10 Huachipato

Liga de Primera L 1-1 Palestino P P P E E Fecha Rival L/V Res. 20/11 Unión La Calera

Liga de Primera L 0-1 7/11 La Serena

Liga de Primera V 0-1 2/11 Deportes Concepción

Liga de Primera V 0-1 25/10 Colo Colo

Liga de Primera L 1-1 11/10 Deportes Limache

Liga de Primera V 2-2 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 28 de noviembre de 2026.

Ninguno de los dos gana desde hace cinco partidos, según Sportmonks. Audax viene de tres derrotas seguidas: 0-2 en Limache, 0-1 ante Coquimbo y 2-3 en su visita a Cobresal. Palestino también suma tres caídas al hilo, todas por 0-1: ante Deportes Concepción, La Serena y Unión La Calera.

El historial está parejo. En la base de Sportmonks, desde 2005, Audax ganó 20 de los 51 partidos, Palestino 18 y hubo 13 empates.

Tabla Liga de Primera # Equipo PJ G E P DG Pts 8 Deportes Concepción 28 11 6 11 0 39 9 Palestino 28 11 5 12 0 38 10 Ñublense 28 10 8 10 -9 38 12 O’Higgins 28 9 4 15 -11 31 13 Audax Italiano 28 7 9 12 -9 30 14 Cobresal 28 8 6 14 -10 30 Datos al 28 de noviembre de 2026.

Después de este domingo quedará solo la última fecha, el fin de semana del 6 de diciembre, para cerrar las cuentas de ambos.