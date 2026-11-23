Datos Clave La salida: Palestino desvinculó al técnico argentino Guillermo Farré, que había llegado en abril para reemplazar a Cristián Muñoz. El reemplazo: Roberto Ávalos y Jorge Schwager, exjugadores del club, dirigirán al equipo en las dos últimas fechas. El objetivo: Con 38 puntos, el Tino está a dos de la zona de Copa Sudamericana y le quedan Audax Italiano y Everton.

Palestino decidió no esperar al final del torneo. El club de La Cisterna oficializó este lunes 23 de noviembre la salida del técnico argentino Guillermo Farré, a dos fechas del cierre de la Liga de Primera, y dejó la pelea por un cupo en la Copa Sudamericana 2027 en manos de dos exjugadores de la casa: Roberto Ávalos y Jorge Schwager.

“Como institución, agradecemos a Guillermo y a su cuerpo técnico por el profesionalismo, compromiso y trabajo demostrado durante estos meses al frente del equipo, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales”, informó el club en su comunicado.

La derrota que cerró el ciclo

El golpe final llegó el viernes 20 de noviembre en La Cisterna. Palestino se quedó con diez desde los 27 minutos por la expulsión de Dylan Glaby, aguantó el 0-0 incluso después de que La Calera también perdiera a Camilo Moya a los 86, y cayó a los 90+2 con un derechazo de Matías Campos López, según la crónica de BioBioChile. El rival era el colista del campeonato antes de ese partido y llegaba, como anticipamos en la previa de ese duelo, sin margen de error en la lucha por no descender.

Esa caída estiró a seis la racha de partidos sin ganar del Tino, de acuerdo con el mismo medio, y fue la que terminó de decidir a la dirigencia.

De pelear el cuarto lugar a quedar fuera de la zona

Farré había llegado en abril para tomar el lugar de Cristián Muñoz. Su gestión tuvo pasajes buenos, con el equipo llegando a ocupar el cuarto lugar de la tabla, según BioBioChile, pero Palestino quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y no logró sostenerse arriba en el torneo local.

Tras la fecha 28, el Tino suma 38 puntos. La pelea por la Sudamericana quedó con ocho equipos en cuatro puntos, como contamos en la nota sobre la tabla tras la fecha 28, y así están los puestos de la pelea:

Coquimbo Unido: 41 puntos, ya clasificado a la Copa Libertadores por ganar la Copa de la Liga.

41 puntos, ya clasificado a la Copa Libertadores por ganar la Copa de la Liga. Deportes Limache, Everton y Deportes La Serena: 40 puntos.

40 puntos. Deportes Concepción: 39 puntos.

39 puntos. Palestino y Ñublense: 38 puntos.

38 puntos. Huachipato: 37 puntos.

Ávalos y Schwager, los bomberos de siempre

La dupla no es nueva en el banco árabe. Según ADN, Ávalos ya fue interino en 2018, tras la salida de Sebastián Méndez, y repitió este mismo año entre la partida de Muñoz y la llegada de Farré. Schwager, en tanto, asumió en 2024, cuando dejó el club Pablo Sánchez, el mismo técnico que el domingo fue campeón con Olimpia en Paraguay.

Su calendario es corto y directo: el domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas, Palestino visita a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la fecha 29, y cierra el torneo ante Everton, uno de los equipos que hoy están por encima en la tabla.

Nuestra lectura: una jugada de corto plazo con un rival directo al final

Esta es nuestra lectura de los hechos: cambiar de técnico a dos fechas del final no busca construir un proyecto, sino provocar una reacción anímica después de seis partidos sin triunfos. El club eligió a dos entrenadores que conocen el camarín y que ya hicieron este trabajo, lo que reduce el tiempo de adaptación a casi cero.

El calendario le da una herramienta concreta: la última fecha es ante Everton, que hoy tiene dos puntos más. Si Palestino llega con vida a esa noche, dependerá en buena parte de sí mismo para meterse en la Sudamericana; si no suma en La Florida, el cambio habrá llegado tarde.

El estreno de la dupla interina será el domingo 29 ante Audax Italiano.